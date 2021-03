Amici, Rosa Di Grazia massacrata da alcuni ballerini: “Ma come c’è arrivata al serale?” (VIDEO)

Rosa Di Grazia allieva di Amici di Maria De Filippi

Da un paio di settimane su Canale 5 sta andando in onda il serale della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Senza ombra di dubbio Rosa Di Grazia è l’allieva di ballo più discussa di questa stagione che orami sta giungendo a termine.

Un nome che a molti con molta probabilità dirà poco, ma da qualche giorno a questa parte è diventata immediatamente virale sul web e sui vari social network a causa di diversi meme che hanno iniziato a circolare realizzati sull’immagine mostrata sotto questo paragrafo. (Continua dopo il post)

Quando ti chiami Rosa Di Grazia, ma di grazia non hai proprio niente.. Solo il cognome🤦🏻‍♀️😂 #Amici20 pic.twitter.com/gYvKKg0IwZ — Fuoridime🤪 (@fuoridime) March 24, 2021

Il percorso della ballerina napoletana ad Amici 20

In questi mesi, sia nella prima parte che nel Serale, Rosa Di Grazia ad Amici 20 sta regalando molto trash al pubblico del talent show di Maria De Filippi. La ragazza che può considerarsi l’acerrima nemica della maestra di danza Alessandra Celentano, tempo fa ha lasciato in il fidanzato in diretta nazionale perché si è presa la testa per un altro allievo della scuola. Inoltre, in questi mesi la ragazza napoletana ha avuto numerose discussioni con gran parte della classe.

In più, l’allieva è criticata da tutti perché danza in modo goffo oggettivamente rispetto agli altri suoi colleghi di ballo. Nonostante tutto, la giovane è riuscita ad arrivare al Serale di Amici 20. E se il popolo del web la vuole come prossima inquilina della casa del Grande Fratello Vip 6, la diretta interessata questa settimana è riuscita a vincere il premio Tim dal valore di cinque mila euro grazie al giudizio di Pippo Baudo.

Rosa Di Grazia, i Choros Ballet esprimono un giudizio negativo

Tralasciando tutto il trash che Rosa Di Grazia ha regalato in questi mesi ad Amici 20, a livello artistico le sue coreografie proprio non piacciono a tante persone, anche professionisti di ballo.

Ad esempio, i Choros Ballet, ovvero un gruppo di ballerini professionisti presenti su YouTube, in queste ultime ore l’hanno davvero massacrata scrivendo sui social: “Ma come ha fatto ad arrivare al serale?”. La diretta interessata replicherà a tale critica? Staremo a vedere. Ecco il post in questione: