Isola dei Famosi, raptus di Vera Gemma: “Vogliono che gli lecchi il c**o”

Vera Gemma nominata a L’Isola dei Famosi 15

Giovedì scorso su Canale 5 è andato in onda il quarto appuntamento de L’Isola dei Famosi 15 e Vera Gemma non si aspettava minimamente di finire in nomination. Infatti, immediatamente dopo la fine della lunga diretta, condotta da Ilary Blasi, la figlia del compianto Giuliano Gemma ha avuto un duro sfogo. La donna si è confidata con una delle poche naufraghe con la quale va d’accordo, ovvero Daniela Martani.

La 50enne è convinta di essere stata votata solo perché non ha voluto seguire il leader del gruppo dei Burinos, anche se ormai per volere del pubblico del web ormai non ci sono più squadre. “Io non sto dietro a nessuno, sono un animale sciolto”, ha dichiarato La concorrente del reality show Mediaset.

La reazione della 50enne alla nomination

Sfogandosi con la sua compagna d’avventura Daniela Martani, la 50enne Vera Gemma ha continuato così: “Se devo uscire da questo gioco esco a testa alta come quella che sono e sono sempre stata nella vita. Non lecco il c**o a nessuno e non mi piego di fronte a nessuno”. A quel punto la vegana e non vax le ha immediatamente espresso tutta la sua solidarietà. Anche se lo sfogo della donna è andata avanti ancora per un po’.

Infatti, la figlia del compianto Giuliano Gemma ha continuato in questo modo: “Sono in nomination perché non mi sono ‘accollata’ un gruppo dove dovevo fare il cagnolino e seguire il leader. Io non ho leader, non ho padroni e non ho gruppi”.

Vera Gemma va molto d’accordo con Daniela Martani

Dopo la nomination a L’Isola dei Famosi 2021 Vera Gemma sembra un cane sciolto a tutti gli effetti. Tuttavia, questa sua voglia di non unirsi al resto del gruppo potrebbe costargli molto caro visto che in un programma del genere le alleanze sono importanti per andare avanti nel gioco.

Come era prevedibile l’ex gieffina Daniela Martani si è schierata apertamente con la 50enne: “Io sono come te. Lo sai che anche io non mi piago mai di fronte a nessuno, ti capisco”. Tra le due donne sta nascendo un’alleanza? Senza ombra di dubbio l’attrice e l’ex hostess dell’Alitalia formerebbero un duo formidabile che può creare numerose dinamiche.