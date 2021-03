Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi: “La mia famiglia non è molto entusiasta della nostra storia”

Pierpaolo Pretelli ospite a Non Succederà Più

Pierpaolo Pretelli è intervenuto telefonicamente nella nuova puntata di Non Succederà Più, il programma radiofonico in onda su Radio Radio e condotto da Giada Di Miceli. In quell’occasione l’ex Velino di Striscia la Notizia, su una domanda diretta della padrona di casa, ha rivelato che il padre e la madre non sono per nulla entusiasti della sua relazione sentimentale con l’influencer italo-persiana Giulia Salemi.

Inoltre, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha confessato che in passato i suoi genitori hanno fantasticato sulla coppia Gregorelli, ovvero con Elisabetta Graegoraci, coppia che a suo dire non è mai esistita.

L’ex gieffino torna a parlare dell’astio dei suoi genitori su Giulia Salemi

Recentemente Pierpaolo Pretelli è stato ospite nel programma di Giada Di Miceli, Non Succederà Più. Quest’ultima ha fatto una serie di domande al suo ospite e lui ha risposto con grande sincerità. “La mia famiglia ha sicuramente capito quanto tengo a Giulia perché anche al GF Vip sono andato contro la loro idea, loro avranno sognato questa coppia con Elisabetta Gregoraci ma non è mai esistita. Si sono un po’ illusi, ma avrebbero dovuto conoscermi e capire da subito che con Giulia sono felice e sto bene. Un genitore è felice se il figlio è felice”, ha fatto sapere il 30enne lucano.

Quest’ultimo, inoltre, ha detto che ad oggi la situazione è tranquilla, anche se non propriamente come vorrebbe. Non c’è grande entusiasmo di questo fidanzamento, esatto, e questo a a lui dispiace perché è sicuro che quando avranno modo di conoscerla si ricrederanno, per lui la Salemi è una ragazza molto genuina.

Pierpaolo Pretelli su Giulia: “Lei è molto serena a riguardo”

Immediatamente dopo la padrona di casa di Non Succederà Più su Radio Radio ha domandato a Pierpaolo Pretelli come mai i suoi genitori non vedono di buon occhio la sua storia d’amore con Giulia Salemi.

A quel punto l’ex Velino di Striscia la Notizia ha risposto così: “Loro si sono molto lasciati influenzare da tante cattiverie che leggono sul web, ma col passare del tempo rientrerà tutto nella normalità. Giulia a riguardo è molto serena, ora nel periodo di Pasqua voleva vedere i miei genitori, ma non sappiamo se avremo modo a causa del Covid”.