Isola dei Famosi, lite tra Fariba e Ubaldo: “Ti mostri attivo solo quando si avvicinano le telecamere”

Tensione tra Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo

Sono trascorse un paio di settimane da quando è iniziata la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi e già sono arrivate le prime tensioni tra i naufraghi. Mentre i Burinos e i Rafinado, che tra l’altro sono stati riunito in un unico gruppo, non sanno dell’esistenza di Parasite Island, la convivenza tra Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo che la abitano ormai da quindici giorni si fa sempre più difficile.

Infatti, il cromatologo e la madre di Giulia Salemi litigano per il fuoco, e la la donna ha accusato il compagno d’avventura di mostrarsi attivo solo davanti alle telecamere. Parole che non sono state digerite dal diretto interessato, quindi era inevitabile lo scontro verbale. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Botta e risposta tra i due abitanti di Parasite Island

“Il fuoco bisogna tenerlo vivo”, ha attaccato Ubaldo Lanzo. Ovviamente, Fariba Tehrani non è rimasta a guardare difendendosi in questo modo: “Io lo faccio sempre, anche di notte, tu al contrario ti mostri interessato solo quando si avvicinano le telecamere. Non si fa così”. Ma il cromatologo, sconvolto dalle accuse della compagna d’avventura ha replicato così: “Ma davvero lo stai dicendo? Ma stai scherzando? Significa che non mi consoci davvero. Allora se vuoi il fuoco te lo mantieni tu, visto che finora ci ho pensato io”.

Per fortuna, alla fine è giunta la pace tra i aspiranti naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021. “Le persone più sono vicine e più succedono discussioni, l’importante è chiarirsi”, ha concluso la madre di Giulia Salemi. E Lanzo è d’accordo con lei: “L’amore non è bello se non è litigarello”.

Svelato il mistero del trucco di Fariba Tehrani

Nel frattempo si è risolto l’enigma legato al trucco di Fariba Tehrani a L’Isola dei Famosi 2021. Infatti, da un paio di settimane il popolo del web si è chiesto come mai la madre di Giulia Salemi appare sempre truccata a Parasite Island.

In tanti hanno sospettato che la donna sia sia portata di nascosto della mascara. Ma la verità è un’altra: pare che la naufraga prima di partire abbia messo un eyeliner semi-permanente che perderà il suo effetto dopo diversi giorni.