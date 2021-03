Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini sbotta: “Tutte caz***e!”, scoppia un grosso (FOTO)

Elettra Lamborghini botta su Twitter sul suo presunto cachet all’Isola 15

In questi giorni sul web sono stati diffusi i possibili compensi stellari sia dei naufraghi che i protagonisti in studio de L’Isola dei Famosi 2021. La notizia del cachet di Elettra Lamborghini è stata smentita dalla stessa ricca ereditiera con un tweet al vetriolo.

Stando a quanto riportato dal noto sito internet Gossipitalia, l’opinionista del reality show condotto da Ilary Blasi, guadagnerebbe ben 25 mila euro a puntata mentre Iva Zanicchi 20 mila e Tommaso Zorzi 30 mila. Il rumor, però, ha fatto irritare moltissimo la cantante, che riprendendo la notizia ha commentato: “Tutte caz***e! Tutte caz***e!”. Ma andiamo a vedere cos’altro è accaduto. (Continua dopo il post)

I presunti compensi dei naufraghi

Quello di Elettra Lamborghini non è stato l’unico compenso finito al centro delle polemiche e delle feroci critiche sul web. Infatti, sulla lente d’ingrandimento ci sono finiti anche i cachet dei naufraghi più pagati per ogni settimana di permanenza in Honduras. Ad esempio, nei primi posti dell’elenco di questa famosa lista ci sarebbero l’ex conduttrice de La prova del cuoco Elisa Isoardi e il visconte Ferdinando Guglielmotti.

Quest’ultimo, però, ha già abbandonato l’Isola e sta facendo ritorno in Italia. Per quanto riguarda gli altri concorrenti de L’Isola dei Famosi 15, invece, sembra che i guadagni ad ogni appuntamento più elevati siano quelli della conduttrice romana Ilary Blasi e a seguire dell’inviato Massimiliano Rosolino e l’opinionista Tommaso Zorzi.

Esordio complicato di Elettra Lamborghini all’Isola dei Famosi 2021

Nel frattempo, continua senza sosta l’avventura di Elettra Lamborghini all’Isola dei Famosi 2021 insieme ai suoi due compagni di avventura. Stiamo parlando degli opinionisti Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, e la cantante Iva Zanicchi. Mentre, alla guida del reality show di Canale 5 c’è Ilary Blasi che ha preso il posto di Alessia Marcuzzi.

L’inizio della ricca ereditiera nel programma Mediaset non è stato dei più semplici, infatti la donna ha dovuto rimandare per un paio di volte il suo esordio nello studio di Cologno Monzese perché risultata positiva al Covid poco prima della partenza della trasmissione. Per fortuna ora è guarita e può dare il suo contributo al format.