DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 30 marzo: Deren interpreta Cleopatra

Secondo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nell’episodio in onda martedì 30 marzo 2021? Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia dicono che ci sarà una novità inattesa per uno dei protagonisti della serie tv. Stiamo parlando di Deren, che verrà ingaggiata da Sanem per promuovere la sua nuova linea di creme e profumi.

La direttrice creativa della Friki Harika, oltre a vestire i panni di Cleopatra, dovrà dimostrare di sentirsi una regina, grazie all’utilizzo dei prodotti realizzati dalla Aydin. Dopo una leggera titubanza, Deren la parte e si getterà a capofitto nel progetto.

A lavoro per creare una nuova pubblicità

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda martedì 30 marzo 2021, rivelano che Deren, Muzaffer, CeyCey, Sanem e Can conteranno sempre sul supporto di Aziz, Mihriban e di Bulut. Infatti l’intera squadra, dopo tanto lavoro e sacrifici, riuscirà a trovare il logo per le creme realizzate alla Fikri Harika dalla Aydin. Appena il marchio sarà registrato giungerà il momento di decidere l’impostazione dello spot pubblicitario. Una pubblicità interamente girata da tutti i collaboratori dell’ agenzia senza farsi aiutare da persone esterne. motivo?

Perché la società si ritrovo a corto di denaro. A quel punto la direttrice creativa Deren per l’ennesima volta a fare i conti con un “incidente fangoso” prima di raggiungere la tenuta della giovane scrittrice. In quell’occasione il buffo Muzaffer prenderà la palla al balzo per suggerire una delle sue strane idee alla sorella di Leyla.

Deren nei panni di Cleopatra per uno spot pubblicitario

Gli spoiler del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che Sanem, su richiesta del suo caro amico Muzaffer, accetterà di affidare un incarico abbastanza impegnativo a Deren. La direttrice creativa della Friki Harika, infatti, diventerà la protagonista dello spot pubblicitario ricoprendo il ruolo della regina egizia Cleopatra.

A quel punto la donna messa alle strette sarà costretta ad accettare l’incarico, pur essendosi mostrata molto indecisa. Alla fine Deren riprenderà una sua abitudine, ossia quella di dialogare con gli animali. Cos’altro accadrà? Per scoprirlo continuate a seguire la serie tv turca di Canale 5.