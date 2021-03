Oroscopo del 29 marzo 2021: giornata controversa per Ariete, Acquario fortunati

L’Oroscopo del 29 marzo 2021 denota una giornata un po’ turbolenta per quanto riguarda gli Ariete. Gli Acquario, invece, saranno fortunati in amore mentre i Pesci devono essere più intraprendenti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata un po’ controversa per quanto riguarda le emozioni. Oggi potrebbero andarvi storte molte cose. Per tale ragione, cercate di non essere troppo irruenti nel manifestare il vostro dissenso. Il rischio di intavolare inutili discussioni è molto alto. Nel lavoro ci vuole più impegno e rigore.

Toro. Novità per quanto riguarda l’amore. I cuori solitari potrebbero fare degli incontri molti interessanti. Sul lavoro, invece, è opportuno usare la testa. Le scelte di cuore non vi condurranno molto lontano, almeno in questo periodo. Attenzione alle collaborazioni nate da poco.

Gemelli. Le apparenze possono ingannare. Coloro i quali vi erano sembrati in un modo fino a questo momento, potrebbero farvi cambiare idea. Anche in campo professionale potreste rimanere piacevolmente colpiti da un vostro collega. In amore, invece, c’è bisogno di un po’ di fantasia.

Cancro. L’Oroscopo del 29 marzo 2021 denota un inizio settimana un po’ faticoso per molti dei nati sotto questo segno. Gli ultimi due giorni sono stati promettenti per quanto riguarda i sentimenti. Oggi, invece, ci potrebbe essere una piccola battuta d’arresto. Cercate di mantenere la calma e la razionalità.

Leone. Coloro i quali hanno delle questioni in sospeso, specie per quanto riguarda i sentimenti, farebbero bene a parlare adesso. Dal punto di vista professionale, invece, se siete in procinto di chiudere un accordo non venite meno all’ultimo momento. L’importante è averci provato.

Vergine. Il prossimo mese sarà estremamente promettente per quanto riguarda l’amore. Se siete single ci saranno buone opportunità di fare qualche incontro interessante. Dal punto di vista lavorativo, invece, forse è meglio non tirare troppo la corda, mantenete un atteggiamento sobrio.

Previsioni 29 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Grandi passi in avanti per quanto riguarda l’amore. Se avete avuto delle discussioni di recente, è bene chiarirle quanto prima. Dal punto di vista lavorativo, invece, non siate timorosi. Prestate attenzione all’aspetto finanziario in questo periodo e non fate spese non necessarie.

Scorpione. Ottime opportunità per quanto riguarda i single. Mettetevi in gioco se siete alla ricerca dell’amore e di vivere emozioni forti. Anche in campo professionale è un buon momento per esporsi. La Luna è dalla vostra parte, pertanto, approfittatene prima che il vento cambi.

Sagittario. Risvolti per quanto riguarda la sfera sentimentale. Chi era in attesa di una risposta, a partire da oggi potrebbe riceverla. Dal punto di vista del lavoro, invece, se volete cambiare aria è meglio darsi da fare e non abbattersi al primo rifiuto. Siate più ottimisti.

Capricorno. L’Oroscopo del 29 marzo 2021 denota una giornata non molto energica per quanto riguarda i nati sotto questo segno. Cercate di trascorrere un po’ di tempo in più a cimentarvi nelle vostre passioni. In campo professionale, invece, c’è bisogno di un cambiamento.

Acquario. Buon periodo per quanto riguarda l’amore. Non lasciatevi condizionare dalle apparenze, specie se avete a che fare con persone conosciute da poco. Il lavoro, invece, procederà senza troppi intoppi. Ad ogni modo, se non volete essere surclassati cercate di imporvi un po’ in più.

Pesci. Dovete essere un po’ più decisi e risoluti per quanto riguarda il lavoro. Se ci sono questioni burocratiche in sospeso risolvetele al più presto. Non rimandate a domani tutto quello che potrebbe essere risolto nella giornata odierna. Anche in amore bisogna essere intraprendenti.