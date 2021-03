Live non è la D’Urso, confronto finto tra Federico Fashion Style e Vladimir Luxuria? “Barbara non lo sa” (FOTO)

Nella puntata di Live non è la D’Urso del 28 marzo 2021 deve andare in onda un nuovo confronto tra Federico Fashion Style e Vladimir Luxuria. Sul web, però, è stata diffusa una segnalazione alquanto pesante sui due protagonisti di questo incontro.

In particolar modo, pare che i due si siano messi d’accordo per dare luogo ad uno scontro pilotato. La conduttrice, però, sembrerebbe essere all’oscuro della situazione. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso a riguardo.

La segnalazione su Vladimir Luxuria e Federico Fashion Style

Durante una precedente puntata di Live non è la D’Urso Vladimir Luxuria e Federico Fashion Style hanno avuto un confronto molto accesso. Il motivo risiedeva nel fatto che il parrucchiere avesse deciso di spostarsi in Sardegna per poter “scappare” dalla zona rossa e continuare a lavorare in uno dei suoi saloni. In molti hanno criticato il suo comportamento reputandolo poco rispettoso nei confronti di coloro i quali sono stati obbligati a interrompere le loro attività.

Ad ogni modo, nella puntata del 28 marzo i due daranno luogo ad un nuovo incontro durante il quale pare che la politica deciderà di chiedere scusa al parrucchiere per i toni adoperati nella precedente occasione. Alcuni utenti, però, hanno dichiarato di aver visto i due protagonisti di questo scontro insieme a Milano poco prima della puntata. Secondo queste indiscrezioni, inoltre, pare sia nato anche un accodo tacito all’insaputa della presentatrice. (Continua dopo la foto)

Barbara D’Urso ingannata?

Federico Fashion Style e Vladimir Luxuria si sarebbero messi d’accordo sul confronto da avere a Live non è la D’Urso. In particolare pare che la politica debba fingere di scusarsi con il parrucchiere. Barbara D’Urso, però, sembra essere assolutamente ignara di questo. In effetti, non è la prima volta che accade un fatto del genere. Anche il confronto tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia di una precedente puntata potrebbe essere stato una farsa. I due, infatti, sono arrivati insieme a Milano.

Inoltre, un po’ di tempo fa, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro finsero di incontrarsi per la prima volta a Live non è la D’Urso dopo la fine del GF Vip. In realtà, però, i due si erano visti il giorno prima per effettuare degli shooting. Insomma, che anche questa volta sia in atto un complotto all’insaputa della conduttrice solo per creare un po’ di gossip?