Domenica In, Belen Rodriguez frecciatina a Stefano De Martino: “Santiago? L’intelligenza l’ha presa da me”

Nella puntata del 28 marzo 2021 di Domenica In è stata intervistata Belen Rodriguez. La showgirl ha affrontato svariati argomenti, dalla sua vita professionale, a quella privata, fino ad arrivare alla sfera sentimentale.

In merito a questo argomento, la modella non ha potuto fare a meno di lanciare una piccola stoccata al suo ex Stefano De Martino. Le sue parole, naturalmente, sono divenute virali nel giro di pochissimo tempo. Scopriamo cosa ha detto.

La frecciatina di Belen a Stefano De Martino

Mara Venier ha intervistato Belen Rodriguez a Domenica In. La conduttrice è partita parlando della sua carriera e della sua famiglia. A tal proposito, l’ospite ha raccontato delle sue origini e del modo in cui si è data da fare sin da piccola per guadagnarsi da mangiare. Successivamente, poi, l’attenzione si è spostata su argomenti un po’ più frivoli, come ad esempio la sua sfera sentimentale. La presentatrice le ha chiesto di parlare di Santiago e, nel farlo, la modella ha lanciato una stoccata al suo ex.

In particolar modo, Belen ha detto che Santiago sia uguale a suo padre, tuttavia, l’intelligenza l’ha presa sicuramente da lei. Dopo poco, poi, si è messa a ridere ed ha rivelato di stare scherzando. Le sue parole, però, sono state interpretate da molti come frecciatine, neppure tanto velate, contro Stefano De Martino. In seguito, poi, la Rodriguez ha detto di augurarsi che la figlia che attende somigli a lei. (Continua dopo il post)

Le altre confessioni della Rodriguez a Domenica In

Nel frattempo, Stefano De Martino non è intervenuto per commentare le parole di Belen Rodriguez a Domenica In. Malgrado questa frecciatina, però, la donna ha ammesso che il ballerino sia molto presente come padre. Santiago, infatti, è legatissimo a lui, tuttavia, si è molto affezionato anche ad Antonino, il nuovo compagno di Belen. Nello specifico, quest’ultima ha detto che è stato proprio suo figlio a consigliarle di lasciarsi andare con il nuovo compagno.

Santiago, infatti, avrebbe subito capito che Antonino fosse innamorato di sua madre e avrebbe esortato la donna a lasciarsi andare. Proprio nel vedere il bambino così entusiasta di questa nuova storia, dunque, la Rodriguez avrebbe preso coraggio e si sarebbe lasciata andare. Al momento, la relazione d’amore con il parrucchiere procede a gonfie vele. Entrambi non vedono l’ora che nasca la loro piccolina, la quale si chiamerà Luna Marie.