Maria De Filippi e D’Urso, un addetto ai lavori fa delle rivelazioni: “Ecco quello che viene chiesto agli ospiti di Barbara”

C’è davvero maretta tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso?

Nelle ultime ore si continua a parlare della presunta rivalità tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso. Ricordiamo che settimane fa Dagospia aveva parlato di un presunto veto della professionista pavese e la successiva denuncia della Fascino a Pietro Delle Piane e il rimprovero alla conduttrice napoletana. Nell’ultimo numero del magazine Nuovo Tv è contenuto un articolo in cui si parla di ‘guerra dietro i sorrisi’ ed ha intervistato un ex autore del Biscione.

Il periodico diretto da Riccardo Signoretti ha anche chiamato in causa un addetto ai lavori, secondo il quale agli ospiti di Lady Cologno, gli autori chiederebbero di non parlare di altre trasmissioni televisive e presentatori. Veto che il fidanzato di Antonella Elia non avrebbe rispettato. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è stato detto.

Parla un ex autore Mediaset

Sul settimanale diretto da Riccardo Signoretti si legge: “Eppure a pensarci bene la d’Urso ha fatto bene a non contestare certe affermazioni quando Pietro Delle Piane era ancora in diretta. Perché l’attore avrebbe potuto anche peggiorare la situazione. Curioso piuttosto il fatto che la Fascino di cui Mediaset attraverso le società Rti e Reti televisive italiane, possiede il 50%, divulghi un comunicato contro il gruppo e in qualche modo contro una sua artista.

Chiunque è ospite dei programmi di Barbara D’Urso viene pregato dagli autori di non parlare di altri programmi e di altri conduttori. Lo chiedono davvero a tutti”. In tutto questo, sia Barbara D’Urso che Maria De Filippi non hanno mai affrontato l’argomento mantenendo il massimo riserbo in tal senso.

Silenzio stampa di Scheri e Rita Dalla Chiesa

Sempre sul periodico Nuovo Tv, si è parlato del silenzio stampa di Scheri e Rita Dalla Chiesa, che non parlano del caso Maria De Filippi e Barbara D’Urso’. Sul settimanale diretto da Riccardo Signoretti si legge anche:

“Contattata da noi Rita Dalla Chiesa, che è stata la prima a parlare di Temptation Island, ha preferito non rispondere alle domande sull’episodio. Anche il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri tiene la bocca cucita. La d’Urso e Maria De Filippi però sono due donne di rara intelligenza e da uno scontro potrebbe nascere un bell’incontro”.