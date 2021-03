Uomini e Donne, anticipazioni del 29 marzo: liti e discussioni in studio

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Riparte una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Venerdì scorso il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vedere le lamentele di Gemma Galgani per la fuga del cavaliere Maurizio, secondo lei causata dalle critiche di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Inoltre, la 71enne torinese ha avuto modo di fare un aperitivo con l’ex professore. Inoltre si p parlato anche del Trono classico con il giovane Giacomo. Cosa vedremo nella puntata in onda oggi pomeriggio alle 14:45? Le anticipazioni fornite in rete svelano che più tardi si parlerà anche di Luca ed Alessandro. Ma andiamo con ordine.

Trono classico: le esterne di Massimiliano e Samantha

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda venerdì scorso i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset hanno visto le esterne del tronista Giacomo con le sue corteggiatrici. Il 25enne sembra essere particolarmente colpito da una spasimante in particolare, ovvero Carolina. Mentre con Olga non è andata nel migliore dei modi visto che la ragazza ha fatto vedere delle sue insicurezze. Nell’appuntamento odierno si parlerà degli altri due tronisti tronista, ossia Massimiliano e Samantha.

A proposito di quest’ultima nella nuova registrazione si è presentata in studio, quindi non ha deciso di abbandonare il dating show di Maria De Filippi. Il primo si sta vedendo con Federica ed Eugenia. Oggi il pubblico avrà modo di conoscere come sono andate le loro esterne. Mentre Samantha, dopo aver mandato via Roberto ora sta approfondendo la conoscenza con i corteggiatori Alessio e Ugo.

Trono over: Luca e Alessandro al centro del dibattito

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, dicono anche che Luca si accomoderà ancora una volta al centro dello studio. L’uomo da qualche settimana è uno dei protagonisti più chiacchierati. Il motivo? Sia per il suo carattere e quello che ha fatto nella sua vita, ma soprattutto per il numero di donne che sta frequentando nel dating show di Maria De Filippi.

Nella trasmissione odierna il cavaliere si confronterà con due dame, ovvero Angela ed Elisabetta. Con queste ultime nel precedente episodio del parterre senior ha chiesto di continuare la conoscenza. Anche Alessandro sta creando molte dinamiche. L’uomo infatti, sembra essere attratto da Federica mentre con Maria ha chiuso definitivamente.