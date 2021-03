Drusilla Gucci e Zorzi, le accuse di Akash Kumar: “Lei ha risposto male ai cameraman, a lui dicono cosa deve dire” (VIDEO)

Akash Kumar contro Drusilla Gucci

Dopo la sua uscita da L’Isola dei Famosi 15 Akash Kumar sembra essere un fiume in piena. Il modella indiano, infatti, ultimamente la sera realizza una serie di dirette Instagram dove rivela dei retroscena sul reality show di Canale 5, ma anello stesso tempo lancia delle stoccate velenose nei confronti dei suoi ex compagni d’avventura.

In uno degli ultimi live il 29enne veronese ha mosso delle accuse precise a Drusilla Gucci. Secondo l’ex concorrente che negli ulti giorni ha puntato il dito pure su Ilary Blasi, l’ereditiera della famosa maison in diverse occasioni avrebbe risposto male a lui e anche a dei cameraman che erano presenti in spiaggia per fare le consuete riprese.

Le accuse a Tommaso Zorzi e Awed

In una recente diretta su Instagram, Akash Kumar ha detto la sua su una naufraga de L’Isola dei Famosi 2021. “Cosa penso di Drusilla Gucci? Lei è estremamente delicata, io l’ho votata perché non aveva forze. Tanto voleva abbandonare anche lei, purtroppo ha dei brutti modi di rispondere, ma non solo a me, anche a dei cameraman certe volte. Però questa cosa potrebbe averla fatta per la fame”, ha asserito il modello indiano dagli occhi di ghiaccio.

Ma nel mirino di quest’ultimo non c’è solamente l’ereditiera ma anche lo YouTuber Awed e l’opinionista Zorzi. “Di Tommaso penso che…ci siamo sentiti ieri. Eravamo amici, però adesso lui fa il suo, fa l’opinionista. Gli devono dire, gli fanno dire ciò che lui deve dire, fa il suo lavoro. Ma non è tanto lui, dietro c’è qualcun altro. Comunque senza di me voglio vedere quanto share faranno da ora in avanti“, ha affermato il 29enne. (Continua dopo il video)

Akash Kumar svela perché ha fatto L’Isola dei Famosi 2021

Ma non è finita qui. Infatti, il bel Akash Kumar ha spiegato anche ai suoi follower come mai ha fatto la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi: “Ho partecipato per affrontare delle mie paure. Volevo stare da solo e mettermi in gioco con persone che non conosco. Ho imparato che non sono fatto per i reality perché non ho strategie. Però ho fatto quello che volevo, ho provato. L’Isola anche 6 giorni è tanto fidatevi“.