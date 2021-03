Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma Galgani è uscita nuovamente con Nicola Vivarelli

Gemma e Nicola si sono rivisti in amicizia

Domenica pomeriggio presso lo studio 6 del centro Elios di Roma si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni fornite in rete da Il Vicolo delle News, ancora una volta Gemma Galgani è stata la protagonista assoluta. La 71enne torinese, infatti, è uscita ancora una volta con la sua ex fiamma Nicola Vivarelli.

L’ufficiale della marina mercantile, dopo essere mancato per tre mesi dal dating show ha fatto ritorno una settimana fa. Il 26enne però, in studio ha chiarito che il pomeriggio passato con la dama era in amicizia. I due si sono rivisti per chiarire alcune cose del loro passato rimaste in sospeso, tra incomprensioni e discussioni irrisolte.

Roberto non vuole approfondire con la 71enne e lei scoppia a piangere

Gli spoiler concesse da il portale Il Vicolo delle News, svelano che Gemma Galgani è uscita con Nicola Vivarelli. I due sottolineano subito di essersi visti per chiarire tutto ciò che era rimasto irrisolto tra di loro prima che lui partisse per lavoro. La dama piemontese ha provato forti emozioni rivedendolo, trascorrendo un po’ di tempo con il 26enne in nome dei vecchi tempi.

La sera precedente la 71enne è uscita con Roberto, il cavaliere che ha la passione del golf che condivide con Isabella. L’umo però, le ha detto a chiare lettere che tra loro può esserci solo amicizia, perché vuole conoscere solo l’altra protagonista del Trono over. Come era prevedibile la torinese ci è rimasta male, quindi è scooppiata a piangere durante la registrazione sopraffatta dai rifiuti ultimamente.

Nicola Vivarelli contro Gemma Galgani

Nella registrazione di Uomini e Donne realizzato domenica pomeriggio Nicola Vivarelli è andato contro Gemma Galgani sulla frequentazione dell’ex professore Domenico. Infatti, il 26enne rivolgendosi alla sua ex ha detto: “Io ti voglio bene, perché mi tocca dare ragione a Tina. Quando avevi davanti Maurizio eri follemente innamorata e presa da lui.

Era palese ci fosse qualcosa eppure a lui di te non importava nulla. Ora davanti hai un signore intelligente, signorile e colto e invece tu fai capire che non ti importa nulla. Mi spiace però a questo punto preferisci le persone giovani. Per Maurizio hai pianto e significa che eri presa, per uno che non ti interessa non piangi mica. Ora invece è palese che non ci sia nulla con Domenico”.