Akash Kumar, alcune sue foto sarebbero finte: “Ecco a chi appartengono” (VIDEO)

Akash Kumar è divenuto, ormai, l’argomento di dibattito dei principali salotti televisivi specie a causa di alcune foto diffuse sul web di recente. Il motivo per il quale il ragazzo è stato costretto a pubblicare alcuni scatti della sua infanzia sui social risiede nella necessità di mostrare a tutti il vero colore dei suoi occhi.

Nella puntata di ieri di Live non è la D’Urso, però, sono emerse altre rivelazioni le quali sembrerebbero condurre verso un’ipotesi alquanto compromettente. Alcune foto di Akash, infatti, sembrerebbero non ritrarre lui. Scopriamo tutto nel dettaglio.

La prima presunta foto finta di Akash

In queste settimane si sta molto dibattendo circa il colore degli occhi di Akash Kumar, argomento per il quale il giovane è stato costretto a pubblicare delle foto come prova. Nello specifico, Giacomo Urtis lanciò una terribile accusa secondo cui il modello non avesse gli occhi azzurro ghiaccio per natura, ma color ebano. Per dimostrare la veridicità di tali affermazioni, sul web sono state diffuse alcune presunte foto dell’ex concorrente dell’isola dei famosi. Una di queste, però, pare non appartenere realmente a lui. (Continua dopo la foto)

Alcuni ospiti del programma della domenica sera di Barbara D’Urso, infatti, hanno alluso al fatto che il personaggio ritratto in tale foto non sarebbe Akash, bensì un celebre attore. Degli ospiti in particolare hanno ritenuto che si trattasse dell’interprete della serie Netflix “Gesù che torna”. Questa, però, non sembra essere l’unica presunta foto fake del protagonista.

Il bimbo dello scatto non è Kumar?

Un po’ di giorni fa, Akash Kumar ha pubblicato sul suo profilo Instagram lo scatto di un bambino con gli occhi di ghiaccio tra le braccia di una donna. Il modello disse che quella fosse una sua foto da piccolo. Tuttavia, in molti hanno notato che quella foto è disponibile su Google scrivendo semplicemente: “Bambini indiani con gli occhi azzurri”. Questo, dunque, ha spinto molti a credere che quello nell’immagine non sia affatto l’ex isolano. (Continua dopo la foto)

Ad ogni modo, il diretto interessato si è molto risentito dopo queste ultime accuse al punto che ha minacciato di querelare chiunque muovesse nuove accuse contro di lui. Il giovane è arrivato al culmine, al punto da prendere di mira anche tutti coloro che gli scrivono in privato per accusarlo. Proprio di recente, infatti, ha insultato la madre di una sua follower a seguito di alcune insinuazioni mosse dalla protagonista. (Clicca qui per il video)