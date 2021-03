Belen Rodriguez e i retroscena sulla fine della storia con De Martino: “Era una frustazione costante”

Belen Rodriguez parla della fine del suo matrimonio con De Martino

Mara Venier ha voluto a tutti i costi Belen Rodriguez a Domenica In per fare un’intervista delle sue. Dopo varie vicissitudini la professionista veneta ci è riuscita e la modella argentina ha deciso di confessarsi a 360 gradi nel contenitore festivo di Rai Uno.

La conduttrice di Tu sì que vales ha parlato della fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, confessando alla padrona di casa e al suo numeroso pubblico di averci provato fino all’ultimo.

“Io credo che i bambini si rendano conto quando i genitori ce la mettono tutta. Quando in una famiglia ci sono dei problemi, credo che la famiglia abbia il diritto di riprovarci anche per i figli. Quando lui ha vissuto questo ritorno con Stefano, ha capito che non andava. Non era cattiveria, semplicemente non andava. Si rassegnano perché vedono che ce l’hai messa tutta”, ha asserito la nuova compagna di Antonino Spinalbese.

Il retroscena sul figlio Santiago

Intervistata a Domenica In di Mara Venier, l’argentina Belen Rodriguez ha parlato della fine della sua storia d’amore con Stefano de Martino. La donna ha raccontato che i figli stanno 24 ore su 24 con le madri, quindi queste ultime fanno più fatica a nascondere la sofferenza. Poi ha ricordato quando Santiago bussava alla porta, entrava in bagno e le diceva ‘Mamma non ti preoccupare, me ne occupo io‘.

“Ci ho messo un bel po’ a essere felice perché la sofferenza partiva da 4 anni fa. Ci ho riprovato, ma vedevo che non funzionava. Era una frustrazione costante. Quando ha rivisto sorridere la mamma per lui è stata una liberazione. Mi ha detto: ‘Questa persona è giusta’. E io mi sono fidata di lui”, ha asserito la modella argentina.

Belen Rodriguez e la frecciatina scherzosa a Stefano De Martino.

Intervistata da Mara Venier a Domenica In, Belen Rodriguez ha voluto fare una battuta ironica sull’ex marito Stefano De Martino e sull’intelligenza speciale del loro figlio Santiago. “I bambini capiscono. Santiago è un bambino speciale. Lui ha un’intelligenza superiore. Non perché sia mio figlio, ma gli è capitata. Poi Santiago è uguale al padre, ma l’intelligenza l’ha presa da me. Sto scherzando”, ha concluso la soubrette sudamericana.