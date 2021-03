“Buona la patata amore?”. Francesco Oppini sbotta alla battuta: “Non create ambiguità dove non esistono”

Francesco Oppini sbotta su Instagram

Dopo le pesanti minacce ricevute dalla fidanzata, domenica pomeriggio Francesco Oppini è sbottato su Instagram per delle battute maliziose nei suoi confronti. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha letteralmente perso le staffe, dopo aver condiviso una clip ironica tra le Stories di IG.

Il figlio di Alba Parietti ha scelto di replicare a delle critiche lette su di lui per aver fatto una battuta, che stando alla reazione del popolo del web non è piaciuta molto. L’imprenditore piemontese ha espresso tutto il suo dissenso nei confronti di alcuni internauti, pronunciando questa frase: “Non create ambiguità dove non esistono“.

Battute ambigue e maliziose da parte di alcuni utenti web

Francesco Oppini è stato uno dei concorrenti più chiacchierati della quinta edizione del Grande Fratello Vip per la sua amicizia speciale con Tommaso Zorzi, vincitore del reality show di Canale 5.

Qualche ora fa l’imprenditore piemontese ha condiviso delle Stories su Instagram e questi video hanno catturato l’attenzione del popolo del web. Nello specifico, dei filmati che riguardano la sua fidanzata Cristina Tomasini che il giorno prima ha fatto sapere di aver ricevuto delle pesanti minacce. A quel punto un utente ha scritto: “Buona la patata amore?”.

Ovviamente il figlio di Alba Parietti non è rimasto a guardare, replicando in questo modo: “Sempre buona la patata! La domenica poi”. Ma la replica dell’ex gieffino non è piaciuta agli internauti, infatti dopo qualche ora il ragazzo è tornato sulla vicenda dicendo: “Ciao ragazzi buon pomeriggio, ho notato che alcuni di voi hanno sollevato un polverone per la storia precedente sulla patatina”. Quindi, poi ha chiesto di smettere di fare delle supposizioni: “Vi pregherei a voi che create questi polveroni inutili di non creare ambiguità dove non esistono”.

La richiesta di Francesco Oppini al popolo del web

Francesco Oppini è apparso particolarmente infastidito su Instagram per quando accaduto con alcuni utenti web. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha concluso il suo intervento sul social facendo questa richiesta agli internauti in questione: “Noto che spesso c’è gente che si crea problemi per altri che non se li fanno. Possiamo anche smetterla gentilmente? Dai eh”. Avranno intuito il messaggio? Staremo a vedere.