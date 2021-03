Fabrizio Corona, mamma Gabriella in lacrime a Live non è la D’Urso: “C’è un’alta possibilità che muoia” (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri di Live non è la D’Urso è stata ospitata Gabriella Corona, mamma di Fabrizio. La donna ha rilasciato un’intervista esclusiva a Barbara D’Urso nella quale ha spiegato come stia suo figlio e quali siano gli ultimi sviluppi del suo caso.

L’ospite è apparsa profondamente addolorata per tutto quello che sta accadendo all’ex re dei paparazzi. Nel bel mezzo dello sfogo, poi, la donna ha avuto anche un crollo durante il quale è scoppiata in lacrime furiosa. Vediamo tutto nel dettaglio.

Gabriella Corona ospite a Live non è la D’Urso

Gabriella Corona, mamma di Fabrizio, si è lasciata intervistare da Barbara D’Urso nel programma della domenica sera di Canale 5. La protagonista ha spiegato che suo figlio sia stato portato di peso nel carcere di Monza lo scorso 22 marzo. A destare l’indignazione della donna, però, è il fatto che il giovane sia stato portato con “violenza” presso tale struttura detentiva nel cuore della notte. Gabriella ha reputato questo un comportamento assolutamente assurdo che non andrebbe applicato neppure ad un terrorista.

Inoltre, secondo il suo punto di vista, l’ex re dei paparazzi avrebbe già pagato per i suoi errori, pertanto, la condanna ricevuta adesso sembra essere assolutamente infondata. La donna, inoltre, ci ha tenuto a specificare che le condizioni psicofisiche di Corona sono decisamente compromesse. Il giovane, infatti, soffre di un gravissimo disturbo psichiatrico per il quale dovrebbe essere curato presso le strutture apposite e non in galera.

La disperazione della mamma di Fabrizio

Secondo mamma Gabriella, l’unica colpa di Fabrizio Corona sarebbe quella di essere ammalato. Il protagonista, infatti, non si nutre adeguatamente da oltre due settimane. Per tale motivo, il suo corpo sta cominciando a cedere. Nel raccontare i dettagli di questa triste vicenda, l’ospite di Barbara D’Urso ha avuto un crollo ed ha detto che ci sono altissime probabilità che suo figlio muoia. (Clicca qui per il video)

Qualora dovesse verificarsi questa drammatica condizione, gli artefici delle decisioni prese di recente su di lui dovrebbero averlo sulla coscienza. Ricordiamo che Fabrizio è stato condannato alla galera per altri due anni, pertanto, dovrebbe uscire di prigione a fine 2024. Stando a quanto rivelato da mamma Gabriella, però, ci sono altissime possibilità che il giovane non riesca a portare a termine il suo periodo detentivo. La conduttrice ha provato a calmare e rassicurare la sua ospite, ma è stato molto complesso.