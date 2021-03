Tommaso Zorzi perde follower, i fan stufi del GF Vip: “Dovresti parlare di altro”

Tommaso Zorzi e l’aumento di follower per la vittoria del GF Vip 5

Il trionfo della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha portato a Tommaso Zorzi un grande successo non solo sul piccolo schermo, ma anche sui social. Infatti, se già prima di entrare nella casa più spiata d’Italia era già molto seguito, dopo questa esperienza televisiva il rampollo meneghino sta registrando numeri da capogiro su Instagram.

Da quasi un milione prima del GF Vip 5 si è passati ad oltre 1,8 milioni di seguaci. Ma negli ultimi giorni sta accadendo qualcosa di strano. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

La biografia del rampollo meneghino

Originario di Milano, Tommaso Zorzi era già noto in televisione per aver partecipato ai reality show Riccanza su MTV e per aver partecipato a Pechino Express su Rai Due. A quanto apre il 25enne è uno dei giovani più ricchi del nostro Paese. La sua è una famiglia della Milano bene, città dove lui si è formato per poi trasferirsi a Londra per studiare.

Infatti, in Inghilterra l’influencer si è laureato in Economia e Business Management. Raggiunto la maggiore età l’ex gieffino ha fatto coming out ai suoi genitori, mentre nel frattempo ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Il ragazzo è molto amico di volti noti della tv come: Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Aurora Ramazzotti e Lindsay Lohan.

Tommaso Zorzi perde follower di IG: il motivo

Ma tornando al suo profilo Instagram, da qualche giorno il numero di follower di Tommaso Zorzi sta paradossalmente scendendo. Per quale motivo? Qualcosa ha infastidito il fandom del vincitore del Grande Fratello Vip 5. Infatti il diretto interessato ha scritto: “Su Instagram mi stanno unfollowando da due giorni. Tramoeunnnn”. A quanto pare la colpa d tutto questo è riconducibile al reality show di canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Infatti, una parte del fandom quando parla di questo programma o interagisce con gli ex gieffini sembra molto infastidita. Di conseguenza levano il segui al suo account IG. “Quando posti le Storie Gf o richiami a cose di Twitter non tutti stanno sul TZVip capiscono”; “Dovresti parlare anche di altro, oltra al Gf Vip”, si legge sui social. Che provvedimenti prenderà l’influencer?