Isola dei famosi, nuova concorrente in arrivo: “Sempre che le visite mediche…” (FOTO)

L’Isola dei famosi 2021 si accinge ad accogliere una nuova concorrente. L’indiscrezione è stata rivelata da Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo. A quanto pare, dunque, così come accaduto per la precedente edizione del GF Vip, anche il reality show incentrato sulla sopravvivenza avrà un cast tutto in divenire.

Inoltre, la necessità di inserire un nuovo naufrago è nata anche dal fatto che Paul Gascoigne pare debba porre fine definitivamente alla sua esperienza sull’isola a causa di un brutto infortunio alla spalla.

Chi è la nuova concorrente dell’Isola dei famosi

Il cast dell’Isola dei famosi sembra essere sempre in evoluzione, sta di fatto che presto dovrebbe sbarcare nel reality show una nuova concorrente. La persona in questione è Emanuela Titocchia. Dopo l’annuncio di Riccardo Signoretti, ci ha pensato Deianira Marzano a confermare questa indiscrezione. L’influencer è molto amica di Emanuela, pertanto, si è voluta complimentare con lei per il traguardo raggiunto e le ha voluto fare un grande in bocca al lupo.

Ad ogni modo, il percorso della Titocchia sembra essere ancora parecchio lungo. Nello specifico, la donna sarebbe in procinto di sottoporsi a tutti i controlli medici del caso finalizzati a certificare che le sue condizioni di salute siano assolutamente ottimali. Martedì 30 marzo, infatti, la futura naufraga dovrà effettuare degli esami. Considerando che il reality show incentrato sulla sopravvivenza sia tra i più provanti a livello fisico, è necessario avere un quadro sanitario impeccabile.

Le importanti visite mediche e le sorti di Paul

Il direttore di Nuovo, infatti, ha annunciato l’ingresso nel cast dell’Isola dei famosi della nuova concorrente salvo ripensamenti dell’ultimo minuto. Emanuela Titocchia, infatti, potrebbe anche tirarsi indietro all’ultimo momento. Ad ogni modo, il suo ingresso sarebbe previsto non prima di due settimane. La donna, infatti, nel caso in cui passasse egregiamente le visite, dovrà effettuare la quarantena cautelare obbligatoria a causa del Covid.

Per tale ragione, non ci resta che attendere per avere ulteriori informazioni a riguardo. Intanto, il cast del programma potrebbe presto perdere un concorrente, ovvero, Paul Gascoigne, il quale è stato costretto ad andare via a causa dell’infortunio alla spalla. Anche se la notizia non è stata ancora ufficializzata dagli autori dell’Isola, le sue sorti sembrano essere alquanto compromesse. L’allenatore, infatti, deve sottoporsi a degli accertamenti che richiederanno delle settimane, pertanto, sarebbe difficoltoso per lui proseguire questa esperienza.