DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 31 marzo: Leyla ed Emre in crisi

Terzo appuntamento sentimentale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni sulla serie tv turca DayDreamer – Le Ali del Sogno. Cosa accadrà nella puntata in onda mercoledì 31 marzo 2021? Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia dicono che Sanem Aydin continuerà a disperarsi perché non ha ancora trovato la sua collana e l’anello di fidanzamento che le aveva regalato Can.

La giovane però, non sa che è stato il fotografo ad impossessarsi dei preziosi. Nel frattempo Emre e Leyla saranno in crisi per colpa del loro lavoro. Infine Huma e Mevkibe faranno shopping insieme e si dedicheranno alla cura del loro corpo.

Sanem disperata, Emre deluso del suo nuovo lavoro

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda mercoledì 31 marzo, svelano che Sanem continuerà ad avere la testa altrove. Infatti, invece di concentrarsi sulla registrazione del marchio delle sue creme e per lo spot pubblicitario, la Aydin continua a pensare alla catenina dalla quale non si separa mai. Nel frattempo, si tornerà a parlare ancora una volta di Emre.

Infatti, il fratello più piccolo di Can farà molta fatica ad adattarsi al nuovo impiego. Il suo datore di lavoro dimostrerà di essere più severo del previsto. nello specifico, il marito di Leyla si annoierà e si renderà conto che vendere macchine in un autosalone non è affatto il mestiere che fa per lui. Dunque, mostrandosi sempre di malumore il ragazzo fa venire dei sospetti a tutte le persone che gli vogliono bene.

Emre e Leyla in crisi, Mevkibe e Huma complici

Gli spoiler del nuovo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Emre non andrà d’amore e d’accordo nemmeno con la moglie Leyla. Infatti, quest’ultima molto impegnata a lavoro non si renderà conto di un particolare importante, ossia che il Divit avrà bisogno del suo sostegno. Subito dopo la signora Huma farà notare alla consuocera Mevkibe che ha troppi pensieri e che si trascura a causa delle sue figlie.

A quel punto la madre di Can ed Emre consiglierà alla donna di cambiare il proprio look e di concedersi un po’ di tempo per sé stessa. Di conseguenza, le due donne oltre a divertirsi a fare compre insieme, approfitteranno della situazione per curare ancora di più il proprio aspetto fisico. Cos’altro accadrà? per scoprirlo continuate a seguire la serie tv turca di Canale 5.