Tommaso Zorzi, incidente alla sua cagnolina: “L’hanno steccata, adesso fa le lastre” (FOTO)

Poche ore fa, Tommaso Zorzi ha informato i suoi fan circa un incidente subito dalla sua cagnolina. Gilda, infatti, mentre era intenta a scendere dal letto, è caduta e si è fatta parecchio male alla zampa.

L’influencer ha aggiornato subito i suoi fan circa questo increscioso avvenimento. Molti fan hanno cominciato a scrivergli in privato mostrando la loro preoccupazione. Per tale ragione, il ragazzo ha tranquillizzato tutti dicendo che li avrebbe informati appena avrebbe avuto novità.

L’incidente alla cagnolina di Tommaso

Per Tommaso Zorzi questo lunedì non è cominciato esattamente nel migliore dei modi in quanto la sua cagnolina ha avuto un incidente. Il ragazzo ha pubblicato una Instagram Storie all’interno della quale ha spiegato che Gilda sia caduta e si sia procurata un danno alla zampa. Subito dopo essersi reso conto del problema, il giovane ha portato il cane dal veterinario per appurare le sue condizioni di salute. Il medico, dopo aver visitato l’animale, ha ritenuto opportuno steccare l’interno arto.

Tommaso ha provato a rassicurare tutti i fan dicendo che li avrebbe tenuti aggiornati. In effetti, dopo un po’ di tempo, il vincitore della quinta edizione del GF Vip ha pubblicato una foto della sua amata cagnolina. Nello scatto in questione Gilda appare con la museruola ed ha uno sguardo parecchio provato. Tommaso ha aggiunto l’emoticon dell’0ominio che piange per mostrare tutto il suo rammarico. (Continua dopo le foto)

I numerosi impegni di Zorzi

Ad ogni modo, l’incidente alla cagnolina non ci voleva proprio per Tommaso Zorzi. In questa settimana, infatti, il giovane ha parecchi impegni a cui adempiere e non può dedicare molto tempo alla sua amata amica a quattro zampe. L’influence, infatti, ha condiviso con i fan i suoi prossimi impegni ed ha detto che stasera ci sarà l’appuntamento con l’Isoal dei famosi. Martedì e mercoledì prossimo, invece, sarà impegnato con il Maurizio Costanzo Show. Giovedì 1 aprile ci sarà la seconda puntata con l’Isola dei famosi e la registrazione della puntata di Verissimo.

Venerdì, invece, è il giorno del suo compleanno, pertanto, sicuramente si inventerà qualcosa per festeggiare l’evento, sempre nei limiti delle disposizioni anti-covid. Sabato, infine, andrà in onda la puntata del programma si Silvia Toffanin registrata due giorni prima. Insomma, l’agenda di Tommaso si è riempita parecchio da quando è uscito dalla casa più spiata d’Italia.