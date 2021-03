L’ex fidanzato di Giulia Salemi avverte Pierpaolo Pretelli: “Ti userà, stava con me per interesse”

Abraham Garcia mette in guardia Pierpaolo Pretelli

Nonostante la famiglia di lui non è proprio entusiasta, la relazione sentimentale tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli prosegue senza alcun intoppo. Si continua a parlare di loro nonostante la quinta edizione del Grande Fratello Vip è finita all’incirca un mese fa. Il 30enne lucano e l’influencer italo-persiana vanno molto d’accordo, testimoniandolo loro stessi nelle varie interviste televisive e sulla carta stampata, ma anche sui canali social.

Eppure, non tutti credono che il loro amore sia autentico, tra cui Abraham Garcia, ex fidanzato della modella, il quale in una recente intervista ha voluto mettere in allarme l’ex Velino di Striscia la Notizia. In poche parole gli ha fatto intendere che corre un grosso rischio fidanzandosi con la Salemi.

L’influencer sta usando il 30enne lucano? L’accusa del suo ex

Attraverso una recente intervista, l’influencer e modello iberico Abraham Garcia rivolgendosi all’ex gieffino ha detto: “Pierpaolo Stai attento, Giulia userà anche te”. Un vero e proprio avvertimento a fatto a quattro settimane dalla conclusione della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il ragazzo che di recente è stato a Live Non è la D’Urso, ha rivelato di aver vissuto, tra alti e bassi, una relazione sentimentale durata quattro anni circa con l’influencer italo-persiana, poi però ha asserito di essersi reso conto quali sarebbero state le reali intenzioni della Salemi.

“Poi ho capito che stava con me per interessi”, ha sbottato il giovane spagnolo tra le magazine del magazine Nuovo Tv. Garcia inoltre, ha aggiunto che ad ogni reality show che la vede protagonista, la figlia di Fariba Tehrani riesce ad avere un storia con uno dei concorrenti in gara.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si dichiarano amore

Intervistato dal periodico diretto da Riccardo Signorelli, il bel Abraham Garcia ha fatto intendere di non credere assolutamente al sentimento che Giulia Salemi professa nei confronti di Pierpaolo Pretelli. Quindi, l’ex Velino di Striscia la Notizia deve davvero guardarsi dall’influencer italo-persiana?

Resta il fatto che la diretta interessata da qualche settimana a questa parte non fa altro che dire di essere innamorata del 30enne lucano e di aver ritrovato la serenità al fianco di quest’ultimo. Anche l’ex gieffino ha affermato che sta molto bene insieme alla modella, quindi le dichiarazioni di Garcia almeno per il momento risultano infondate.