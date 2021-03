Pierpaolo Pretelli vuota il sacco su Andrea Zelletta: “Ci sono rimasto male per alcune cose”

Pierpaolo Pretelli deluso da Andrea Zelletta

Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello sin dall’inizio sa perfettamente che Pierpaolo Pretelli ed Andrea Zelletta hanno instaurato una bella amicizia all’interno del loft di Cinecittà. I due hanno percorso questa avventura televisiva fino all’ultimo, ma una volta che i riflettori si sono spenti pare che l’ex tronista di Uomini e Donne e il 30enne si siano persi di vista.

In una recente intervista, il fidanzato di Natalia Paragoni ha fatto sapere che in questo ultimo mese ha visto Pierpaolo solo una volta. Ma a fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato la fiamma di Giulia Salemi affermando che il compagno d’avventura ha detto delle cose sul suo conto che non gli sono piaciute.

I due ex gieffini si sono visti solo una volta dopo il GF Vip 5

Nello specifico, dopo indiscrezioni circolate in questi giorni riguardanti una possibile lite con Andrea Zelletta dopo il GF Vip 5, Pierpaolo Pretelli ha ammesso di aver avuto delle perplessità sul conto del fidanzato di Natalia Paragoni. “Ci sono rimasto male per alcune cose che ho visto, dei video e ti dispiace un po’. Ma nulla di strano, cose velate e sono rimasto un po’ male”, ha fatto sapere l’ex Velino di Striscia la Notizia in una recente intervista.

Con molta probabilità il ragazzo fa riferimento ad alcune esternazioni che il modello pugliese ha fatto alcune settimane sul conto di Giulia Salemi. In quell’occasione ha accusato l’influencer italo-persiana di aver rosicato per non essere arrivata in finalissima come lui. In attesa di capire cosa sta accadendo realmente tra i due ex gieffini, l’ex di Ariadna Romero ha parlato anche della sua storia con la Salemi. Infatti ha confermato che il loro sentimento è puro.

Pierpaolo Pretelli parla di Giulia e della sua famiglia

In una recente intervista Pierpaolo Pretelli ha confermato di provare un forte sentimento d’amore nei confronti di Giulia Salemi. Quest’ultima, infatti, sia dentro che fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 5 è stata in grado di conquistare il cuore del 30enne lucano. Tuttavia, quest’ultimo ha fatto sapere che ad oggi l’influencer italo-persiana non è stata ancora accettata dalla sua famiglia.

Sembra proprio che il padre e la madre dell’ex gieffino non sarebbero del tutto d’accordo della presenza della modella al fianco del loro primogenito. Il motivo? Probabilmente i genitori preferivano in una relazione con Elisabetta Gregoraci, che aveva fatto prendere una cotta al loro figlio.