Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi: Samantha tra due fuochi

Martedì 30 marzo 2021 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e le anticipazioni ci svelano che si parlerà di Samantha per quanto riguarda il trono classico. La ragazza racconterà quali siano stati gli ultimi sviluppi nella sua vita sentimentale.

Al trono over, invece, tra i personaggi che continuano a generare molto sgomento ci sarà Alessandro. Quest’ultimo ha appena concluso la conoscenza di Maria, pertanto, spiegherà quali siano le evoluzioni della sua conoscenza con Federica.

Anticipazioni trono classico di Uomini e Donne

Nella precedente puntata di Uomini e Donne si è molto parlato di Giacomo e Massimiliano, pertanto, le anticipazioni di quella odierna ci lasciano presumere si parlerà della tronista donna. Samantha ha da poco chiuso definitivamente con Gero, l’esponente del parterre maschile degli over che ha deciso di abbandonare il programma. La ragazza è rimasta molto delusa dal suo comportamento in quanto credeva che tra i due fosse nata una bella intesa di sguardi. A quanto pare, però, ciò che aveva intuito lei non è stato ricambiato dal suo interlocutore.

Pertanto, la tronista si sta cimentando nella conoscenza dei suoi due corteggiatori Ugo e Alessio. Nella messa in onda di oggi scopriremo a che punto siano giunte le due conoscenze. Specie con il secondo ci sono stati degli alterchi di recente in quanto la tronista è venuta a conoscenza di alcune segnalazioni sgradevoli sul suo conto. Tutto questo la sta portando a mettere in dubbio la veridicità delle sue emozioni.

Cosa accadrà al trono over nella puntata di oggi

Per quanto riguarda gli esponenti del trono over di Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi ci svelano che si parlerà anche di Alessandro. Quest’ultimo si sta cimentando nella conoscenza di Federica. Tra i due le cose stanno andando abbastanza bene, pertanto, scopriremo se avranno deciso di darsi l’esclusiva oppure no. Intanto, Maria non sembra essersi rassegnata. Nel corso della puntata, infatti, non mancherà qualche intervento piccato da parte della dama.

Quest’ultima è rimasta molto male dal comportamento del cavaliere in quanto credeva che tra i due si fosse creata una bella sintonia purtroppo per lei, però, lui non era sulla sua stessa lunghezza d’onda. L’esponente del parterre femminile riuscirà a conoscere qualche nuovo e interessante spasimante? Non ci resta che attendere per scoprire come si evolverà la vicenda.