Uomini e Donne registrazione 28 marzo 2021: Giacomo tra due fuochi, Elisabetta in lacrime

Domenica 28 marzo è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne durante la quale si è parlato sia degli esponenti del trono over sia di quello classico. La puntata è cominciata, stranamente, da Carolina, la quale ha mostrato il suo dissenso verso Giacomo.

Al trono over, invece, si è parlato di Gemma e Roberto. Quest’ultimo è stato pesantemente attaccato dato che molti ritengono sia in studio solo per prendere in giro la Galgani e stare al centro dell’attenzione. Stessa sorte è toccata anche a Nicola Vivarelli.

Cosa è successo nella registrazione del 28 marzo al trono classico

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 28 marzo, Carolina si è mostrata molto adirata con Giacomo perché lui ha deciso di non portarla in esterna. Il ragazzo ha deciso di cimentarsi nella conoscenza di una corteggiatrice nuova. I due, dunque, hanno avuto un acceso diverbio a seguito del quale Maria li ha esortati a fare la pace attraverso un ballo. Giacomo ha accettato la proposta e Martina è scappata via. In una precedente occasione, infatti, il tronista non ne volle sapere di fare pace con lei in questo modo a seguito di un diverbio, pertanto, è sorta una polemica.

Samantha, invece, si è cimentata nella conoscenza di due ragazzi nuovi. Alessio si è mostrato particolarmente infastidito da uno di loro, al punto da sollevare una discussione. Al termine del dibattito, poi, la tronista ha mandato via un corteggiatore. Di Massimiliano, invece, si è parlato pochissimo in quanto gli è stato dato più spazio nel corso delle riprese effettuate il giorno prima.

Liti e pianti nella puntata di Uomini e Donne

Per quanto riguarda il trono over, nella registrazione del 28 marzo di Uomini e Donne Gemma ha avuto un confronto con Roberto. Come al solito, lei è sembrata abbastanza presa da lui, mentre il cavaliere ha messo le mani avanti dicendo di volere solo un’amicizia. Nella discussione, poi, si è intromesso anche Nicola Vivarelli, il quale ha difeso la dama accusando l’uomo di averla un po’ illusa. Armando si è intromesso insinuando che entrambi i cavalieri avessero usato Gemma solo per visibilità.

Nella parte conclusiva della registrazione, poi, si è dato spazio a Luca. Quest’ultimo sta conoscendo sia Elisabetta si Anna Maria. Con la seconda, però, le cose non sono andate molto bene, al punto che il protagonista ha deciso di chiudere questa conoscenza e di cominciarne una con una nuova arrivata. Elisabetta è scoppiata in lacrime delusa dal suo comportamento.