Uomini e Donne, anticipazioni del 30 marzo: Samantha lascia il trono? La verità

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Ieri pomeriggio i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset hanno avuto la possibilità di vedere le esterne dei due tronisti Giacomo e Massimiliano. Inoltre si è parlato del Trono over con i cavalieri Luca ed Alessandro e le loro rispettive dame.

Cosa vedremo nella puntata in onda oggi martedì 30 marzo 2021 alle 14:45? Le anticipazioni fornite in rete svelano che più tardi si parlerà anche della tronista Samantha e delle esterne fatte con i suoi corteggiatori. Ma andiamo andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nella trasmissione prodotta dalla Fascino PGT.

Trono classico: ecco dove eravamo rimasti

La settimana scorsa al Trono classico di Uomini e Donne Samantha ha fatto scendere Roberto, che un paio di settimane fa essendo stato male, ha avuto modo di pensare molto. Ovvero che, nonostante le due esterne fatte, di cui una chiesta solo dal corteggiatore, ha sempre dovuto dare dimostrazioni di interesse e si è sentito sempre sotto pressione, tra i due non c’è nessun dialogo.

La tronista era della stessa opinione, per questo motivi aveva già pensato di eliminarlo e quando il diretto interessati ha sentito ciò ha deciso di andare via dal dating show di Maria De Filippi. Cosa accadrà nella puntata in onda oggi pomeriggio?

Le esterne della tronista Samantha

Le anticipazioni forniti in rete dal noto portale web Il Vicolo delle News, svelano che oggi pomeriggio si partirà con il Trino classico. Dopo essersi occupati dei giovani tronisti Giacomo e Massimiliano che hanno fatto delle esterne con le loro corteggiatrici, più tardi sarà il turno di Samantha. Quest’ultima dopo l’addio del cavaliere siciliano Gero e l’eliminazione di Roberto sembrava intenta a lasciare il Trono.

Per fortuna dei suoi fan ha deciso di darsi un’altra opportunità e continuare a frequentare altri corteggiatori. La ragazza, infatti, ha deciso di approfondire la conoscenza con i due spasimanti Alessio ed Ugo. Come è andata con loro? Nell’appuntamento odierno il numeroso pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere le loro esterne e valutare con chi si trova meglio. Successivamente si parlerà degli altri protagonisti del parterre senior.