Tommaso Zorzi gongola: “Godo nel leggere i dati di ascolto dei miei programmi” (FOTO)

Tommaso Zorzi e i dati Auditel delle trasmissioni a cui partecipa

Nel nuovo numero di Libero di lunedì era presente una lunga intervista a Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5. Il giornalista Fabrizio Biasin ha raccolto le confessioni del rampollo meneghino che ha detto di essere un vero e proprio share-addicted e di svegliarsi proprio per leggerli in anteprima.

“Ho la sveglia alle 10.20 del mattino, giusta giusta per leggere i dati di ascolto dei miei programmi. Godo molto nel leggere i dati di ascolto e l’Isola dei Famosi 15 funziona per merito mio, di Ilary, di Elettra, di Iva… Io contribuisco molto in ambito social. Tutto quello che faccio lì, ultimamente, funziona”, ha fatto sapere l’influencer. Ma andiamo a vedere cos’altro ha dichiarato. (Continua dopo il post)

Tommaso Zorzi a Libero: “Sono come il nero, non passo mai di moda”

Intervista da Libero, Tommaso Zorzi che al momento è impegnato col ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi 2021 ha detto anche di essere come il nero, ovvero che non passa mai di moda.

“Ora mi tocca la gavetta e devo sporcarmi le mani, ma in futuro non penso che verrò etichettato per aver fatto il concorrente al GF o l’opinionista all’Isola. Condurre mi piace tantissimo e a breve realizzerò il mio sogno. Ti posso solo dire che sarà nella grande famiglia Mediaset. Diciamo dopo il calar del sole”, ha asserito il rampollo meneghino e vincitore del Grande Fratello Vip 5.

Il rampollo meneghino torna a parlare della polemica Coostanzo-Meloni

Parlando di grande famiglia Mediaset, sempre nel corso della lunga intervista per Libero, Tommaso Zorzi ha lasciato le porte aperte a vari canali, infatti il suo show potrebbe essere trasmesso sia sulla rete ammiraglia, ovvero Canale 5, ma anche su La 5.

Infine il rampollo meneghino ha concluso l’intervista con Fabrizio Biasin è tornato sul polverone che si è sollevato dopo la sua ospitata al Maurizio Costanzo Show dove era presente anche Giorgia Meloni. “C’era una domanda in scaletta e mai mi sarei permesso di fare il pollaio a casa di Costanzo. La “polemica perché non ho fatto polemica” mi sembra francamente senza senso”, ha concluso il 25enne.