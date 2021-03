Isola dei Famosi, Vera Gemma contro Gilles prima dell’eliminazione: “Sono una mamma, mi devo far comandare da lui?” (VIDEO)

Vera Gemma eliminata da L’Isola dei Famosi 15

Le eliminazioni della 15esima edizione de L’Isola dei famosi sono davvero strane. Infatti, dopo Akash Kumar il pubblico attraverso il televoto ha mandato un altro personaggio molto forte e che poteva creare diverse dinamiche.

Ovviamente stiamo parlando di Vera Gemma, che contro lo Youtuber Awed e l’attore romano Gilles Rocca, lei ha preso solo 15% delle preferenze. Per fortuna la concorrente del reality show di Canale 5 ha deciso di rimanere in gioco a Parasite Island insieme a Fariba Tehrani, Ubaldo Lanzo e Brando Giorgi in attesa di un ripescaggio per tornare nell’isola principale. (Continua dopo il video)

Vera decide di restare a Parasite Island e provare a rientrare in gioco! #Isola 🏝️ pic.twitter.com/17RDwycBU7 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 29, 2021

Lo sfogo notturno della donna contro Rocca

La sera precedente all’eliminazione di Vera Gemma a L’Isola dei Famosi 2021 durante un confronto con Andrea Cerioli ha spiegato a quest’ultimo la vera ragione del suo astio nei confronti di Gilles Rocca. “Ma io sono una mamma e mi devo fare comandare da lui? E che devo chiedere il permesso come fanno gli altri per fare qualsiasi cosa? Gilles possiamo andare a camminare? Ma non ci penso proprio. Io non ho da contratto che devo chiarire con lui. Forse lunedì me ne vado e quindi perché devo sentirmi costretta a parlarci. Sto tanto bene senza di lui. Non sono costretta a fare niente che non mi vada di fare. Tra l’altro mica dobbiamo andare d’accordo per forza, mica siamo in gita scolastica ragazzi”.

La donna si è lamentata affermando che è più corretto che le dicessero in faccia se lei e Awed devono mangiare da soli, perché entrambi non si farebbero dei problemi. “Però io voglio che anche lui parli chiaro e non alle spalle. Questi rischiano di essere gli ultimi giorni miei qui, ma posso vivermeli come ca*** me pare?!”, ha asserito la figlia di Giuliano Gemma.

Lo sfogo di Vera Gemma poco prima della sua eliminazione

Prima che la padrona d casa Ilary Blasi decretasse l’eliminato della puntata del lunedì de L’Isola dei Famosi 15, Vera Gemma ha avuto un altro duro sfogo contro il compagno d’avventura Gilles Rocca.

In pratica, la donna ha detto: “Non è che lui dice ‘seguitemi come dei cagnolini’. Sono loro che lo seguono. Tutti aprono il cocco con lui, poi lui fa un’altra cosa e tutti lo seguono e che scatole. Francesca è la prima, poi Valentina e la Martani. Si accollano per non essere nominati”. Ecco il video in questione: