Uomini e Donne, colpo di scena per Sara e Sonny, annuncio inaspettato: “Si vive una volta sola…” (FOTO)

Da poche ore è trapelata la notizia circa il ritorno di fiamma tra Sara Shaimi e Sonny Di Meo, ex protagonisti si Uomini e Donne. I due si erano conosciuti l’anno scorso all’interno del programma di Canale 5 ed avevano deciso di uscire insieme.

Dopo svariati mesi di conoscenza, però, entrambi presero la decisione di interrompere la loro conoscenza. Tuttavia, il sentimento che li unisce sembra essere più forte di ogni ostacolo, pertanto, hanno deciso di fare un grande annuncio.

Il ritorno di fiamma tra Sonny e Sara

Sonny e Sara sono una coppia nata a Uomini e Donne un po’ di tempo fa. I due hanno appassionato i telespettatori per la loro semplicità e genuinità. Ad un certo punto della loro conoscenza al di fuori delle telecamere, però, i due decisero di interrompere la loro storia d’amore. Stando a quanto trapelato, pare non ci sia stato alcun tradimento. La coppia aveva semplicemente maturato l’idea di avere delle prospettive di vita troppo differenti, pertanto, non era più possibile andare avanti facendo finta di niente.

Per la gioia dei fan, a distanza di un po’ di mesi, Sonny e Sara si sono ritrovati. L’annuncio ufficiale è stato dato dai diretti interessati attraverso i loro profili Instagram. Entrambi hanno pubblicato la stessa foto, ma al di sotto hanno scritto didascalie differenti. L’ex tronista del programma di Maria De Filippi ha scritto che lei e il suo fidanzato sono due persone completamente diverse, tuttavia, il sentimento è così forte da rendere vano ogni tentativo di separazione. (Continua dopo il post)

I commenti e le critiche dei fan di Uomini e Donne

Lui, invece, ha scritto che nella vita si vive una sola volta, per tale motivo non ha intenzione di farlo a due allora. Con tali post, dunque, Sonny e Sara di Uomini e Donne hanno voluto ufficializzare il loro ritorno di fiamma. I fan, naturalmente, sono stati entusiasti di vedere che, finalmente, siano riusciti ad appianare le loro divergenze per proseguire serenamente nel loro rapporto.

Ricordiamo che la coppia sta affrontando il grande problema della distanza, riusciranno a trovare una soluzione? Ad ogni modo, sul web c’è anche chi ha attaccato i due ragazzi per il loro comportamento. L’influencer Deianira Marzano, ad esempio, ha reputato assurdo che due persone si lascino, facciano i fatti propri da single, e dopo decidano di tornare insieme come se nulla fosse.