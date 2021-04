Fedez rimprovera Gaia Gozzi, c’entra Maria De Filippi: “Sono stato io il primo a credere in lei” (VIDEO)

Fedez si arrabbia con Gaia Gozzi: il motivo

Senza ombra di dubbio Gaia Gozzi è riuscita a conquistare la popolarità e la visibilità grazie alla sua partecipazione ad Amici, che ha vinto esattamente un anno fa in piena quarantena per il Covid. Ma non tutti ricordano che la cantante prima di far parte del talent show targato Fascino PGT aveva già partecipato ad un’altra trasmissione musicale della concorrenza.

La giovane è arrivata in finale ad X Factor, nella squadra capitanata da Fedez insieme a Eva Pevarello, Roshelle e ai Soul System. Per questo motivo il rapper milanese, diventato papà per la seconda volta, se l’è presa nel sentire che la cantante più volte ha ringraziato la regina della televisione italiana Maria De Filippi, dicendo che è stata la prima a credere in lei. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa si sono detti i due.

Il rapper milanese riprende la vincitrice di Amici 19 a Muschio Selvaggio

A tal proposito, durante uno degli ultimi appuntamenti del podcast Muschio Selvaggio, Fedez ha rimproverato in diretta la sua ospite, ossia la vincitrice di Amici 19. “E poi c’era Gaia che ha detto ha detto a Maria De Filippi: “Grazie, Maria. Sei stata la prima a credere davvero in me”. Oh, cosa? Cosa ho sentito? Maria, sai chi è stato il primo a credere in lei? Sono stato io“, ha detto in modo ironico il marito di Chiara Ferragni. (Continua dopo il video)

La replica di Gaia Gozzi a Fedez

A quel punto, presa alla sprovvista Gaia Gozzi ha provato in tutti i modi di aggrapparsi agli specchi ma in malo modo. “Diciamo che tu sei il primo, lei invece è stata la prima. No, no, diciamo che tecnicamente… A credere in me in un momento in cui musicalmente ero pronta“, ha detto la vincitrice di Amici di Maria De Filippi 2020.

Ricordiamo che dopo la sua vittoria nel talent show di Canale 5 Gaia ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo tra i 26 Big. La ragazza ha fatto sapere che quando ha partecipato nel programma Mediaset si sentiva più pronta rispetto a quello di Sky.