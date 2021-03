DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 1° aprile: Yigit torna alla carica con Sanem

Quarto appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca ambientata a Istanbul e con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nell’episodio in onda giovedì 1 aprile 2021? Gli spoiler che giungono dalla Turchia svelano che Yigit tornerà alla carica su Sanem anche se quest’ultima gli ha detto più volte che tra loro ci può essere solo amicizia.

L’editore non si arrenderà e farà credere alla Aydin che la sua gamba è peggiorata. Nel frattempo Leyla ed Emre saranno in crisi, ma anche Aziz e Mihriban entreranno in crisi a causa di Huma.

Yigit ci riprova con Sanem

Le anticipazioni della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda giovedì 1 aprile 2021, rivelano che Yigit non si arrenderà su Sanem. Una scelta nonostante la scrittrice gli avesse detto più volte di voler rimanere lontana da lui. Nello specifico, il fratello di Polen andrà nuovamente nella tenuta della Aydin per cercare di farla sentire in colpa. In che modo?

L’editore le farà credere che la sua gamba sta peggiorando. In più, il perfido ragazzo proverà ad allearsi con Bulut mettendolo in guardia dal fotografo, non appena la scrittrice lo respingerà. Oltre a Leyla ed Emre, che saranno in crisi a causa dei loro rispettivi lavori, anche un’altra coppia della serie tv inizierà ad avere i primi dissapori. Stiamo parlando di Aziz e Mihriban. Quest’ultima infatti, farà molta fatica a nascondere la sua gelosia nei confronti di Huma.

Mihriban litiga con Aziz per colpa di Huma

Gli spoiler del nuovo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che Mihriban crederà che Aziz sia ancora innamorato dell’ex moglie Huma. Per questo motivo il signor Aziz si recherà dagli Aydin e proprio lì troverà la madre dei suoi figli Can ed Emre.

Nel frattempo, il fotografo proporrà alla Aydin di lavorare insieme per realizzare lo spot pubblicitario promozionale delle sue creme. Ma l’obiettivo del Divit sarà un altro. Il ragazzo, infatti, vorrà capire se la scrittrice sia riuscita finalmente a trovare la collana e l’anello che lui le ha preso di nascosto quando stava dormendo. Riuscirà nel suo intento? Per saperlo continuate a seguire la serie tv di Canale 5.