Il Paradiso delle signore anticipazioni 1° aprile: Ludovica fa una pazzia per Marcello

Le anticipazioni della puntata del 1° aprile del Paradiso delle signore rivelano che Ludovica si troverà a fare un gesto inaspettato nei confronti di Marcello. Maria, invece, si preparerà per la usa prima intervista con la stampa e non potrà fare a meno di mostrare tutta la sua agitazione.

Adelaide, invece, deciderà di andare contro Fiorenza e di liberarsi del suo ricatto. Il suo comportamento, però, potrebbe portare tutta la sua famiglia a vivere un momento davvero imbarazzante.

Anticipazioni 1° aprile: Adelaide si ribella a Fiorenza

Nel corso della puntata del 1° aprile del Paradiso delle signore vedremo che Maria sarà intenta a prepararsi per la sua prima intervista. La dama sarà molto emozionata e al contempo preoccupata per la sua performance. Federico, allora, proverà ad aiutarla nella preparazione del discorso che dovrà sostenere. Le Veneri, invece, le daranno una mano per quanto riguarda l’aspetto estetico. A tal proposito l’aiuteranno a trovare l’outfit adatto per l’occasione.

Su di un altro versante, invece, vedremo che Adelaide sarà sempre più preoccupata per il potere che Fiorenza sta esercitando su di lei. La sua rivale, infatti, la tiene sotto scacco a causa del segreto inerente Marta e Dante. La contessa, però, arriverà ad un momento di esasperazione estremo al punto da mettere a repentaglio la sorte di tutta la sua famiglia. Nello specifico, Adelaide si ribellerà ai ricatti di Fiorenza e rischierà che quest’ultima riveli il segreto di sua nipote.

Il gesto di Ludovica al Paradiso delle signore

Per la famiglia Guarnieri, dunque, potrebbe cominciare un periodo davvero turbolento che comprometterebbe la reputazione di tutti i suoi cari. Sofia, invece, ha avuto un alterco molto acceso con Giuseppe nelle precedenti puntate. Nell’episodio del 1° aprile del Paradiso delle signore vedremo che la ragazza si sfogherà con Marcello per quanto accaduto. La ragazza arriverà addirittura a lasciare la pasticceria nella quale ha cominciato a lavorare per sostituire Laura, andata via un po’ di tempo fa.

In merito a Marcello e Ludovica, invece, i due saranno sempre più presi l’uno dell’altra. Il sentimento che li unisce, ormai, diventerà tangibile, pertanto, la ragazza deciderà di compiere un gesto estremo. La Brancia, infatti, farà una pazzia per il Barbieri che potrebbe cambiare definitivamente la loro situazione. I due saranno pronti a rendere noto il rapporto che li unisce malgrado le differenze di ceto sociale che li contraddistinguono?