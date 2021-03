Iva Zanicchi in un’intervista: aneddoti e retroscena su Elettra, Tommaso e Ilary

Nel corso di una recente intervista con TV Sorrisi e Canzoni, Iva Zanicchi ha svelato alcuni retroscena sul rapporto con Elettra, Tommaso e la conduttrice Ilary Blasi. La cantante si è mostrata particolarmente contenta del clima che si è venuto a creare in studio.

L’opinionista di questa edizione dell’Isola dei famosi, poi, ha anche espresso le sue opinioni in merito ad alcuni concorrenti del reality show. Stando a quanto emerso, la protagonista ha delle preferenze abbastanza esplicite.

Iva Zanicchi parla di Ilary ed Elettra nell’intervista

Iva Zanicchi ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato dei suoi compagni d’avventura all’Isola dei famosi. La prima ad essere menzionata è stata, sicuramente, Ilary Blasi. A tal proposito, la cantante ha svelato alcuni retroscena che accadono durante le dirette. Talvolta, infatti, capita che i collegamenti siano davvero compromessi e Ilary è davvero in gamba nel riuscire ad ovviare al problema. Inoltre, è sempre solare e ottimista e infonde coraggio e tranquillità a tutti i presenti.

Per quanto riguarda i suoi colleghi, invece, Iva ha detto di aver conosciuto Elettra a Verissimo. Già in quell’occasione ebbe una bellissima impressione della cantante, cosa che è stata confermata anche nel corso di questa esperienza. La Lamborghini, inoltre, pare tenga parecchio a questo progetto, pertanto, si sta impegnando duramente. Su Tommaso ha speso tutte parole positive.

Le parole su Tommaso e alcuni naufraghi

Tra l’influencer e la cantante è nato sin da subito un rapporto fortemente empatico. Il giovane, inoltre, si è anche offerto di insegnare alla sua collega ad usare al meglio i suoi social. L’intervista ad Iva Zanicchi, poi, è proseguita parlando dei concorrenti del reality show. La protagonista non ha potuto fare a meno di mostrare il suo apprezzamento verso Drusilla, reputata una ragazza fine e gentile. Vera Gemma, invece, è una donna dal temperamento estremamente forte.

Tra i suoi preferiti, però, ci sono sicuramente Fariba e Ubaldo, i quali hanno dato prova di essere due protagonisti versatili e in grado di mettersi in gioco a 360 gradi. La donna, poi, è tornata anche a parlare di Daniela Martani ed ha chiarito alcuni concetti. Nello specifico ha detto di non avere assolutamente nulla contro i vegani, semplicemente reputa le persone che seguono questo stile di vita completamente lontane dalla sua persona. A tal proposito, Iva ha concluso in modo pungente dicendo che Daniela non può andare avanti solo a cocchi.