Oroscopo 31 marzo 2021: Pesci indecisi, Scorpione più audaci, Toro tesi

L’Oroscopo del 31 marzo 2021 denota una giornata un po’ tesa per i Toro. I Pesci, invece, devono fare un po’ di ordine tra mente e cuore, mentre gli Scorpione devono mostrarsi più audaci.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Venere influenzerà positivamente la sfera sentimentale. Se siete in procinto di cominciare una nuova relazione, fatelo nel più breve tempo possibile perché il periodo è favorevole. Nel lavoro è garantito il successo per coloro i quali riusciranno a combinare sapientemente intuito e rigore.

Toro. Oggi potrebbe nascere qualche discussione di troppo in amore. Cercate di affrontare i dibattiti con calma. I nati sotto questo segno hanno un temperamento piuttosto irruento e questo potrebbe portare all’insurrezioni di scomodi diverbi. Anche nel lavoro saranno ricompensati coloro i quali riusciranno a non perdere il controllo.

Gemelli. Momento molto positivo per quanto riguarda le passioni. Cercate di concentrarvi un po’ di più in tutte quelle cose che vi piacciono. Cercate di trovare la vostra via, il vostro equilibrio. Non vagate invano nel mondo, ma impegnatevi un po’ in più per riuscire a trovare il vostro posto.

Cancro. Una ventata di ottimismo accarezzerà la vostra giornata e la renderà particolarmente interessante. Approfittate di questo momento per dedicarvi un po’ di più ai vostri cari. L’Oroscopo del 31 marzo 2021 denota un grande cambiamento in arrivo per quanto riguarda il lavoro. State attenti.

Leone. La mattinata comincerà con qualche piccolo disguido in campo lavorativo. Sforzatevi di non perdere la pazienza. Per quanto riguarda la vita sentimentale, invece, dovete prendere delle decisioni al più presto. Trascinare un rapporto che non vi soddisfa più non servirà a nulla.

Vergine. Ripresa per quanto riguarda i sentimenti. Le coppie in crisi arriveranno ad un punto di svolta definitivo, sia in positivo sia in negativo. In campo lavorativo, invece, è opportuno giocare pulito. I sotterfugi non vi porteranno da nessuna parte, almeno in questo periodo.

Previsioni 31 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Mantenete la calma con le persone a cui volete bene. Talvolta siete portati a scattare alla minima opinione contraria. Ricordate che chi non è d’accordo con voi non è un vostro nemico, anzi. Avere opinioni divergenti può spingervi a cimentarvi in un confronto costruttivo.

Scorpione. Questo è il momento di affrontare la vita di petto e di prendere decisioni. Non aspettate che siano gli altri a decidere per voi, ma siate più audaci e temerari. L’Oroscopo del 31 marzo privilegia le persone intraprendenti. Specie dal punto di vista professionale ci sono buone opportunità in vista.

Sagittario. La Luna è dalla vostra parte e questo è un gran vantaggio per i nati sotto il segno del Sagittario. Non siate timorosi nel prendere le decisioni. Voi appartenete certamente di più al team delle persone che preferiscono avere rimorsi che rimpianti. Nel lavoro ci vuole coraggio.

Capricorno. I cambiamenti talvolta fanno paura, ma spesso sono necessari. Inizialmente potreste fare un po’ di fatica ad abituarvi a nuovi ritmi, ma con il passare del tempo scoprirete che, in realtà, ciò che vi è successo ha giovato alla vostra situazione. Interiorizzate questo concetto quando vi trovate dinanzi una situazione inattesa.

Acquario. Gli ultimi giorni del mese di marzo potrebbero riservare qualche piccolo disguido in amore, nulla che non possa superarsi, almeno per le coppie solide. Le coppie in crisi, invece, potrebbero cogliere la palla al balzo per chiudere definitivamente un rapporto. Nel lavoro ci vuole cautela.

Pesci. Non prendete decisioni affrettate. Sia che riguardino la sfera sentimentale, sia quella lavorativa. Nella vita è necessario avere un certo equilibrio tra ciò che ci spinge a fare il cuore e ciò che, invece, è giusto. Solo trovando il giusto compromesso tra le due sfere si potrà essere felici.