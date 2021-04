Isola dei Famosi, le lacrime di Elisa Isoardi: “Mamma perdonami”

Elisa Isoardi in lacrime a L’Isola dei Famosi 2021: il motivo

Lunedì sera su Canale 5 è andato in onda il quinto appuntamento de L’Isola dei Famosi 15. Una puntata piena zeppa di liti e discussioni, ma anello stesso tempo anche di grandi emozioni e lacrime. Ad esempio, al centro dell’attenzione ci è finita Elisa Isoardi, che è venuta a conoscenza dei complimento che il giornale britannico The Sun ha scritto nei suoi confronti.

Ma l’ex conduttrice Rai ha attirato l’attenzione perché nei giorni scorsi aveva espresso tutto il suo rimpianto per non aver mai trovato il coraggio di dire alcune cose importanti alla madre. Di cosa si tratta? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto di recente.

La naufraga piemontese chiede scusa alla madre

Nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi 15 in onda lunedì sera, anche se a distanza, è andato in scena un confronto fra Elisa Isoardi e la madre. Senza giri di parole la naufraga ha detto: “Mamma perdonami per quello che ho fatto. Ti voglio bene perdonami”.

Per l’ex padrona di casa de La prova del cuoco tutto l’affetto, anche se a distanza di migliaia di chilometri, della mamma che ha replicato così: “Anche noi genitori sbagliamo. Stai tranquilla e concentrati sull’Isola”. Ma il confronto fra le due non è terminato qui.

Confronto a distanza fra Elisa Isoardi e sua madre

A dare qualche informazione in più su cosa sia successo fra Elisa Isoardi e sua mamma ci ha pensato la conduttrice Ilary Blasi. Quest’ultima infatti, senza entrare troppo nel personale, ha parlato di alti e bassi fra le due donne. L’ex fiamma di Matteo Salvini riferendosi al perché le chiedesse perdono, ha confessato: “Per quello che ho detto l’altra volta. Non sono stata molto buona con lei, l’ho allontanata. Non avevo il coraggio di confrontarmi con lei. Con una donna che ha fatto tanti sacrifici con me”.

A quel punto la donna che l’ha messa al mondo ha risposto così: “Ti amo tantissimo. Quando torni ti riempio di baci”. Il quinto appuntamento de L’Isola dei Famosi 2021 ha poi visto l’eliminazione di Vera Gemma. mentre i prossimi nominati sono ancora una volta lo Youtuber Awed e l’ex Pupa Miryea Stabile.