Maria Teresa Ruta vuole fare Temptation Island: “Mi piacerebbe molto, ma dovrei trovarmi un altro fidanzato”

Maria Teresa Ruta vorrebbe fare Temptation Island con Roberto Zappulla

Senza ombra di dubbio Maria Teresa Ruta è una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. E se con Tommaso Zorzi c’è stato un allontanamento, negli ultimi giorni pare che la giornalista abbia chiarito con Stefania Orlando. La madre di Guenda Goria non è sazia di reality show, infatti sarebbe disposta a partecipare ad un altro. A rivelarlo è stata lei stessa durante un’ospitata a Radio BlaBlaNetwork. Durante questo intervento la donna ha ammesso che c’è un format che la affascina parecchio, ovvero Temptation Island.

L’ex gieffina ha detto che farebbe parte del cast molto volentieri per mettere alla prova la sua storia d’amore Roberto Zappulla. In tutto questo c’è un problema di fondo, infatti al produttore musicale non piace apparire davanti alle telecamere. Per questo motivo la Ruta in modo ironico ha asserito: “Mi piacerebbe molto, ma Roberto non verrebbe mai con me, quindi dovrei trovarmi un altro fidanzato”.

L’ex gieffina parla della sua esperienza al GF Vip 5

Intervistata a Radio BlaBlaNetwork, Maria Teresa Ruta ha ripercorso ancora una volta la sua lunga esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. La madre di Guenda Goria ha passato dentro quel loft per quasi cinque mesi e solo nelle ultime settimane è stata eliminata dal gioco.

La giornalista ha confessato di essersi dimenticata delle presenza delle telecamere dopo qualche giorno di permanenza nell’appartamento di Cinecittà. “I ragazzi sanno che è un reality, io ho confuso la realtà con il reality, a volte un loro atteggiamento mi ha infastidito o deluso, ma ero io che avevo delle attenzioni di troppo, ero io l’anormale”, ha fatto sapere l’ex conduttrice de La Domenica Sportiva.

Maria Teresa Ruta e la ragione per la quale ha detto si al GF Vip 5

Sempre nella medesima intervista Maria Teresa Ruta ha spiegato ai radioascoltatori il vero motivo per il quale ha partecipato al Grande Fratello Vip 5. La donna ha ammesso che negli anni passati aveva già ricevuto la proposta ma lei aveva sempre rifiutato di entrare nella casa più spiata d’Italia come inquilina.

Siccome quest’anno le hanno dato la possibilità di entrare con la primogenita Guenda Goria e lei voleva chiarire delle cose con lei ha accettato immediatamente. “Era importante per me stare con lei. Quando si è adolescenti ci si perde, c’eravamo distaccate una decina d’anni fa…c’erano tante cose non dette. Viverci di nuovo era il mio obiettivo, ed è stato bellissimo”, ha concluso la donna.