Andrea Zelletta e Natalia Paragoni aspettano un figlio? L’annuncio: “Vogliamo essere genitori”

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni genitori?

E’ trascorso un mese da quando le luci e le telecamere del Grande Fratello Vip 5 si sono spente. Dallo scorso primo marzo tutti i concorrenti del reality show di Canale 5 sono tornati alla vita di tutti i giorni al fianco delle loro persone care. Molti di loro però, tramite i social hanno fatto sapere che quel contesto televisivo gli manca un po’.

Nonostante non abbia vinto la trasmissione condotta da Alfonso Signorini, l’ex gieffino Andrea Zelletta è molto contento e soddisfatto del suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia. Ma non solo, infatti l’ex tronista di Uomini e Donne e la sua storica compagna Natalia Paragoni ha annunciato al magazine Nuovo Tv: “Vogliamo essere genitori giovani e visto che Natalia mi ha preso un cane per responsabilizzarmi, stiamo facendo prove tecniche da genitori”.

Il loro obbiettivo è comprare casa e metter su famiglia

Intervistato dal magazine diretto da Riccardo Signoretti, l’ex tronista Andrea Zelletta ha continuato così: “E’ sicuramente nei nostri progetti”. Il ragazzo pugliese si è espresso proposito delle nozze con la storica fidanzata Natalia Paragoni. I due ex protagonisti di Uomini e Donne convivono da un paio d’anni, dunque il loro prossimo passo sarà quello di comprare un appartamento insieme.

Inoltre il loro grande desiderio di formare una loro famiglia, quindi prima il matrimonio e poi dare alla luce dei figli. Vogliono diventare genitori molto giovani è per seguire le orme dei loro padri e madri? Su questo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ci ha scherzato su, mentre la compagna è quella più severa.

Andrea Zelletta parla di Pierpaolo, Giulia e Maria De Filippi

Nel corso della lunga intervista per il settimanale Nuovo Tv, Andrea Zelletta ha parlato anche di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. “Mi sento vicino a loro e li comprendo, perché anche io e Natalia ci siamo innamorati in un programma televisivo. La vera prova sarà la via reale. Se la loro storia continuerà sarò felice”, ha confessato l’ex tronista di Uomini e Donne.

E per quanto riguarda Maria De Filippi? Il modello pugliese ha solo speso delle parole al miele per la professionista Mediaset dicendo che le sarà per sempre grato. In pratica, i progetti di della coppia e i due non vedono l’ora di realizzarli tutti.