Tommaso Zorzi, proposte indecenti: “Sono maniaci sessuali” la top 3 delle richieste più assurde (FOTO)

In queste ore, Tommaso Zorzi ha dilettato i suoi fan mostrandogli alcune proposte indecenti ricevute una volta uscito dalla casa del GF Vip. Si tratta di commenti davvero molto spinti e succinti che l’opinionista dell’Isola dei famosi non ha avuto imbarazzo nel mostrare.

Il giovane ha deciso di intavolare l’argomento in quanto in molti gli avevano detto che una volta finito il programma avrebbe avuto sicuramente una grande facilità nel trovare un fidanzato. Ebbene, il protagonista ha voluto dimostrare, nel suo modo decisamente bizzarro, che non è affatto così.

Le proposte indecenti ricevute da Tommaso Zorzi

Recentemente, Tommaso Zorzi ha ricevuto delle proposte alquanto indecenti da parte di alcuni utenti del web. Nello specifico, dei fan del protagonista gli hanno chiesto di avere delle notti di passione in quanto fortemente attratti da lui. Le frasi e i termini adoperati sono davvero scurrili, al punto da lasciare di stucco lo stesso infliuencer. Ad ogni modo, Tommaso ha deciso di prendere con ilarità l’evento, al punto da stilare una vera e propria classifica delle richieste più assurde ricevute di recente.

La prima proposta proviene da un tizio il quale ha esordito chiedendo al ragazzo un aperitivo, il quale si sarebbe dovuto concludere in un modo un po’ indecente. Il secondo commento, invece, è da parte di una donna, la quale ha ammesso di provare delle pulsioni irrefrenabili ogni volta che le capita davanti una foto di Tommy. La terza proposta, invece, ha come sfondo di riferimento il feticismo. (Continua dopo le foto)

L’aneddoto accaduto la scorsa estate

Insomma, si tratta di proposte davvero indecenti sulle quali Tommaso Zorzi ha preferito sdrammatizzare. Il ragazzo, inoltre, ha raccontato anche un aneddoto risalente ad un po’ di tempo fa. Zorzi si trovava in Romagna a trascorrere le vacanze estive quando, improvvisamente si avvicinò ad un chioschetto per prendere un gelato. Il gelataio lo riconobbe subito e, trovandoselo dinanzi, non riuscì a trattenere il suo entusiasmo e la sua sfacciataggine.

Nello specifico, gli confessò, in modo decisamente colorito, di apprezzare molto i suoi scatti. Tommaso, con la carrellata di questi eventi così assurdi, ha voluto spiegare ai fan che, purtroppo, non riesce proprio a trovare un fidanzato decente. La sua vita è costantemente disseminata di casi umani e di maniaci sessuali che non aspettano altro che mettergli le mani addosso.