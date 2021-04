Isola dei Famosi, bufera su Ilary Blasi e Tommaso Zorzi: “Sono dei bulli sui concorrenti” (FOTO)

Ilary Blasi e Tommaso Zorzi accusati di prendere in giro i naufraghi

La 15esima edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata da un paio di settimane è già in Honduras ma anche nello studio di Cologno Monzese è accaduto di tutto e di più. E se i naufraghi litigano e sono nervosi per la mancanza di cibo, la conduttrice e i tre opinionisti non perdono tempo a fare delle battute con dei doppi sensi, ma anche gaffe clamorose. E a proposito di battute, a quanto pare stile della moglie di Francesco Totti nel reality show di Canale 5 non piace a tutti i telespettatori. Per quale motivo?

Le pesanti accuse alla conduttrice e all’opinionista

Sembra proprio che l’ironia che la conduttrice Ilary Blasi e Tommaso Zorzi utilizzano nei confronti dei naufraghi in Honduras ha infastidito moltissimo una parte del pubblico del reality show di Canale 5.

Nello specifico, la professionista romana ha preso in giro l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli e le sue lacrime. In un primo momento si è sentito un mormorio in studio tra lei e il rampollo meneghino. “Lo facciamo piangere?”, ha chiesto la padrona di casa all’opinionista, e poi si è sentito chiaramente un sì pronunciato dall’influencer milanese.

Ilary Blasi commette una indelicatezza su Andrea Cerioli

Ma non è finita qui, infatti a L’Isola dei Famosi 15 Ilary Blasi ha detto anche: “Hai pianto in questi giorni?”. Ma non sono mancate nemmeno le risatine quando la conduttrice ha ironicamente chiesto ad Andrea Cerioli se gli mancasse la madre. Una grande gaffe, dato che l’ex gieffino ha perso la mamma ben sette anni fa. Per questo motivo che gran parte del pubblico si è scatenato contro la professionista capitolina: “Ilary Blasi non sa una mazza delle storie dei concorrenti, non gli frega nulla, così al GF così qui con uscite indelicatissime“.

Ma anche: “Non capisco sto sfottò della Blasi nei confronti di un ragazzo che piange, dove stiamo in seconda media?”; “La Blasi che prende in giro Andrea, uno schifo proprio!”. Ma non tutti gli utenti web se la sono presa con la padrona di casa, tanto che in tanti hanno apprezzato il suo stile. Infatti sul web si legge: “Blasi ti amo sempre di più”; “Elettra, Iva, Ilary e Tommaso che twerkano era ciò di cui avevamo tutti bisogno”. Ecco dei post in questione:

Ma Ilary Blasi non sa una mazza delle storie dei concorrenti, non gli frega nulla, così al gf così qui con uscite indelicatissime.#isola https://t.co/eaozHoC4sL — GFVIP 2 BEST CAST (@GFVIP2BestCast) March 30, 2021