Gerry Scotti, la confessione dolorosa: “Ecco qual è stato il mio grande fallimento”

Gerry Scotti torna a parlare della sua sperazione da Patrizia Grosso

Nel nuovo numero del periodico Intimità e contenuta una lunga e toccante intervista a Gerry Scotti, conduttore e pilastro di Mediaset. Ricordiamo che al momento il professionista pavese è alla guida di Striscia la Notizia al fianco di Michelle Hunziker. Il 64enne parlando col giornalista è tornato a parlare del divorzio con l’ex moglie Patrizia Grosso.

I due convolarono a nozze nel 1991 ma dopo alcuni anni si sono separati. Il padrone di casa di Caduta Libera ha ammesso che la fine della sua relazione sentimentale con la madre di suo figlio Edoardo è uno dei momenti più difficili della sua vita. “Ho fatto fatica a superare il fallimento del mio matrimonio“, ha asserito Gerry.

Il conduttore pavese non vuole sposarsi di nuovo

Intervistato dal noto periodico Intimità, Gerry Scotti che al momento è impegnato col tg satirico di Antonio Ricci, ha rivelato ai lettori qual è l’esperienza che ha fatto più fatica a vivere. Il professionista di casa Mediaset ha ammesso che è il divorzio con l’ex moglie Patrizia Grosso la cosa che lo ha fatto soffrire più di tutto: “Quando uno crede profondamente nella famiglia e va male, poi fatica ad alzare la mano e a dire bis”.

Il collega di Michelle Hunziker, sempre nella medesima intervista, ha voluto fare una precisazione, per spiegare per quale ragione non è ancora convolato a nozze con la sua attuale compagna Gabriella Perino. Una donna con cui sta insieme da diversi anni.

Gerry Scotti e Gabriella Perino hanno due visioni differenti sul matrimonio

Gerry Scotti e la compagna Gabriella Perino, noto architetto lombardo, stanno insieme dal 2004 grazie ai loro rispettivi figli. Nonostante il 64enne pavese sia felice al fianco della donna che ama al momento non ha intenzione di convolare a nozze con lei.

Il professionista Mediaset ala magazine Intimità ha detto: “Rispetto al matrimonio abbiamo delle posizioni molto diverse. Lei aveva scelto di non sposarsi nella sua prima esperienza, mentre io di sposarmi e poi le cose sono andate male. Per il momento non ne stiamo parlando“. Su un possibile sì futuro alla compagna, Scotti si è pronunciato così: “Però ci arriverò a chiederlo. Con questa serenità ci arriverò”.