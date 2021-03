Uomini e Donne spoiler oggi pomeriggio: nuove conoscenze e disguidi

Oggi pomeriggio, mercoledì 31 marzo, andrà in onda l’ultima puntata del mese in questione di Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo al continuo di quanto accaduto ieri, puntata in cui è stato dato ampio spazio a Gemma Galgani.

Nella messa in onda odierna, dunque, vedremo a che punto sono arrivate le conoscenze degli altri esponenti del trono over del programma. Al trono classico, invece, alcuni tronisti cominceranno ad avere le idee un po’ più chiare altri, invece, saranno sempre più in alto mare.

Oggi pomeriggio, nuove conoscenze al trono over

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne si è parlato di Gemma e Domenico. I due si sono visti qualche volta, ma i loro incontri non si sono rivelati particolarmente soddisfacenti. Specie la Galgani non è sembrata entusiasta per i ritmi di vita e il modo di fare del suo spasimante. Questo, dunque, ha portato alla nascita di aspre discussioni durante le quali sono intervenuti anche Gianni e Tina. La puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, invece, sarà un po’ più calma per la dama bianca, in quanto si parlerà degli altri esponenti.

Tra i protagonisti più discussi del momento c’è, sicuramente, Luca. Quest’ultimo sta conoscendo diverse donne del parterre, ma non sembrerà preso da nessuna di loro. Mentre Angela ed Elisabetta sembreranno essere parecchio interessate a lui, il cavaliere manterrà sempre un profilo alquanto basso. Per Armando ci saranno delle nuove conoscenze, che vedremo approfondire nelle prossime puntate.

Spoiler trono classico di Uomini e Donne

Per quanto riguarda il trono classico, invece, nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne vedremo che Massimiliano e Giacomo racconteranno come sia trascorsa la serata in compagnia delle loro corteggiatrici. Il primo sta conoscendo Eugenia, Vanessa e Federica. Specie le prime due pare si stiano legando davvero parecchio al tronista. La terza, invece, sta mantenendo un atteggiamento più razionale, pertanto, non ci resta che attendere la puntata per vedere se ci saranno novità.

Giacomo, invece, si sta concentrando nella conoscenza di ragazze nuove. Questo farà sorgere delle discussioni specie con Carolina. La dama dirà di essere stufa di stare in disparte per favorire le altre ragazze. Infine, Samantha sarà sempre più confusa. Le sue frequentazioni sono costellate di problematiche, specie quella con Roberto presto si rivelerà un vero buco nell’acqua.