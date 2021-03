Flirt tra Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis? Il dettaglio scatena il caos: “Aveva ragione Matteo” (FOTO)

In queste ore sta impazzando sul web un gossip davvero incredibile che riguarda due ex protagonisti di Uomini e Donne. Le persone in questione sono Sophie Codegoni, che ha appena interrotto la storia con Matteo, e Gianluca De Matteis, andato via in anticipo dal trono.

I due giovani hanno pubblicato di recente dei contenuti sui social che stanno generando parecchio scalpore. Diversi utenti stanno ipotizzando che tra loro possa essere in corso un flirt. Vediamo tutto nel dettaglio.

Le ipotesi di flirt tra Sophie e Gianluca

Ciò che molti fan di Uomini e Donne si stanno domandando in questo momento è: tra Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis c’è del tenero? I due ragazzi hanno fatto parte della stessa edizione del talk show di Maria De Filippi. La prima, però, è riuscita ad uscire dal programma con una persona, mentre il secondo si è ritirato non essendo riuscito ad incontrare nessuno di interessante. Ad ogni modo, tra i due c’è sempre stata una bella intesa durante le puntate del talk show pomeridiano.

In più di un’occasione, infatti, l’ex tronista ha dichiarato di apprezzare davvero moltissimo le ragazze sullo stile della Codegoni. Ad ogni modo, le loro strade si sono separate. Lui ha lasciato il programma e lei ha continuato. Da poco, però, Sophie e Matteo hanno annunciato la fine della loro storia. Stando a quanto emerso pare che i due avessero modi di pensare e prospettive di vita troppo diverse.

Il dettaglio sospetto su De Matteis e Codegoni

In molti, però, hanno accusato la ragazza di aver scelto il suo corteggiatore solo per uscire pulita dalla trasmissione, ma in realtà non ha mai nutrito un interesse nei suoi confronti. Ad ogni modo, ad aggravare ulteriormente la pozione di Sophie Codegoni ci hanno pensato i rumors inerenti un ipotetico flirt tra la ragazza e Gianluca De Matteis. I due, infatti, stanno disseminando degli indizi alquanto interessanti sui social.

Questa mattina i particolare, i due hanno pubblicato la stessa canzone al momento del loro risveglio, ovvero, “Buongiorno a te” di Luciano Pavarotti. Gli utenti più maliziosi, dunque, hanno cominciato a sospettare che tra i due ci sia qualcosa. Qualcuno ha anche alluso al fatto che Matteo ci avesse visto lungo, proprio per questo avrebbe deciso di troncare la relazione con la modella. Sarà davvero così?