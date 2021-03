Uomini e Donne, anticipazioni del 31 marzo: liti e lacrime in studio

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione settimanale di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Cosa accadrà nella puntata in onda mercoledì 31 marzo 2021? Gli spoiler rivelano che ancora una volta si parlerà della storica opinionista del programma e di Tina Cipollari che andrà contro la sua acerrima nemica.

Ricordiamo, inoltre che lunedì 5 aprile 2021 su Canale 5 non sarà trasmessa la puntata di U&D. Per quale motivo? Perché è lunedì dell’Angelo, ovvero Pasquetta quindi un giorno festivo.

Trono over: Gemma Galgani si è rivista con la sua ex fiamma

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che Gemma Galgani in settimana è uscita con il suo ex Nicola Vivarelli. La dama torinese e il 26enne toscano, però diranno sin da subito di essersi incontrati solo in forma amicale, per chiarire tutto ciò che era rimasto irrisolto tra di loro prima che lui andasse via per lavoro.

La 71enne piemontese in studio dirà che ha provato forti emozioni rivedendo Sirius. Infatti i due protagonisti del Trono over hanno trascorso un po’ di tempo con lui in nome dei vecchi tempi. La sera precedente invece l’acerrima nemica di Tina Cipollari è uscita con Roberto, il cavaliere con la passione del golf che condivide con Isabella. Cosa sarà accaduto tra loro?

Ennesima litigata tra Gemma Galgani e Tina Cipollari

Gli spoiler di Uomini e Donne sulla puntata in onda oggi pomeriggio su Canale 5, rivelano anche che Roberto le dirà chiaramente che tra loro può esserci solo amicizia. Il cavaliere infatti, ha intenzione di conoscere solo l’altra dama. Ovviamente Gemma Galgani ci rimarrà molto male, piangerà tanto durante la puntata sopraffatta dalle tante emozioni e dai rifiuti che ha collezionato in questi anni. La 71enne, inoltre, dovrà difendersi sul discorso tirato fuori dall’opinionista Tina Cipollari sul fatto che quest’ultima ha letto sul magazine DiPiù che lei e Walter Chiari hanno avuto un flirt.

La piemontese non ha mai confessato una cosa del genere e si è arrabbiata con il giornale più tardi finalmente arriveranno le prove che ha sempre detto la verità. La collega di Gianni Sperti la prenderà male perché non pensava che la sua nemica avesse ragione, tra l’altro non sarà presente in studio ma collegata da casa. Questa sarà l’unica gioia della Galgani in questo appuntamento.