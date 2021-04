Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza in tv: “Io rapita da bambina, sto cercando mia mamma” (VIDEO)

Denise Pipitone si trova in Russia?

Nelle ultime ore si è diffusa a macchia d’olio una notizia che ha dell’incredibile. Denise Pipitone è stata ritrovata in Russia a distanza di 17 anni dalla sua misteriosa sparizione? A rendere nota la clamorosa indiscrezione è stato proprio Chi l’ha visto?, lo storico format di Rai Tre che da un ventennio si occupa costantemente della scomparsa della ragazzina di Mazara del Vallo.

“Sarebbe troppo bello per essere vero, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso. Una nostra telespettatrice ci dice che a Mosca c’è una giovane donna che è stata rapita quando era una bimba e che somiglia tantissimo a Piera Maggio. La bambina è stata trovata in un campo nel 2005 ed oggi ha la stessa età che avrebbe Denise Pipitone. Non sa chi sia la sua mamma ed è per questo che è andata in tv a far vedere il suo volto”, dice il promo della nuova puntata della trasmissione in onda mercoledì 31 marzo 2021. (Continua dopo il video)

raga avete visto la pubblicità di #chilhavisto per la ragazza andata in tv in Russia? è identica a Piera Maggio… sono scoppiata a piangere se davvero è stata ritrovata Denise Pipitone è un miracolo senza precedenti — arianna (@fetfruners) March 30, 2021

Lo scoop di Chi l’ha visto?

Dopo che su Rai Tre è andato in onda il promo della nuova puntata di Chi l’ha visto?, sui vari social network ma in particolare su Twitter è iniziato a circolare il filmato ufficiale della giovane russa che una settimana fa è stata ospite in un format del suo Paese in cui ha confessati di essere alla ricerca dei suoi genitori naturali. La ragazza in questione ha rivelato di esser stata cresciuta da una coppia di zingari che l’hanno costretta a fare l’elemosina.

Successivamente la stessa è finita all’interno di un orfanotrofio quando i due finti genitori sono finiti dietro le sbarre. Quando era piccola, non avendo con sé dei documenti e senza parenti, la bambina è stata chiamata Alica e anni dopo è stata affidata da una coppia. Ora che è una 21enne ha deciso di cercare cloro che l’hanno procreata.

Alica, una ragazza russa che potrebbe essere Denise Pipitone

C’è da sottolineare che la somiglianza con Piera Maggio, madre di Denise Pipitone che in questi anni non si è mai arresa, è davvero incredibile. resta il fatto che solamente grazie al test del DNA si potrà capire se Alica è quella bambina che nel 2004 sparì nel nulla a Mazara del Vallo.

Oppure potrebbe trattarsi di una ragazza che le somiglia moltissimo. Denise Pipitone è nata nel 2000 ed oggi avrebbe 21 anni. Non si hanno sue notizie da quel primo settembre del 2004.