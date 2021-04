Rosalinda Cannavò spiazza Andrea Zenga, lui sbotta così: “Sei falsa…”

Botta e risposta ironico tra Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga

E’ passato un mese dalla conclusione del Grande Fratello Vip 5 e la vita per Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga prosegue nel migliore dei modi. I due ex gieffini sono innamorati più che mai e condividono la loro gioia con i follower postando spesso sui rispettivi canali social. Di recente, proprio su Instagram il personal trainer ha realizzato una diretta mentre si allenava.

In quell’occasione il figlio di Walter Zenga ha invitato la 28enne messinese ad allenarsi con lui. Ma la bella siciliana ha risposto così: “Non ho voglia, non sto molto bene perché mi fa male il dente”. A quel punto il ragazzo ha reagito in questo modo ironico: “Sei falsa, non hai voglia e basta”. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa è accaduto tra i due neo fidanzati.

Divertente gaffe durante una diretta Instagram

Molto spesso durante le dirette su Instagram può accadere di tutto e di più, soprattutto delle situazioni abbastanza buffe. Una cosa del genere è accaduta agli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga. Quest’ultimi, infatti, sono stati protagonisti di una nuova gaffe involontaria, dimostrando a tutti che sono molto affiati e si amano davvero.

“Se rimani in diretta mi fai aumentare le views”, ha detto il figlio dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale alla fidanzata. Ma la 28enne messinese non è rimasta a guardare replicando divertita: “Ma non é vero, non hai bisogno di me per le views”.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga innamorati più che mai

Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga hanno iniziato una conoscenza che poi si è trasformata in sentimento. In quell’occasione la 28enne siciliana ha troncato una relazione sentimentale decennale con il fidanzato Giuliano Condorelli.

Ora la messinese e il personal trainer sembra abbiano trovato il giusto equilibrio anche al di fuori della casa più spiata d’Italia e ad oggi sembra che il loro amore vada a gonfie vele. Nonostante questo, in tanti sul web e anche Dauyane Mello è convinta che i due fingano per continuare a far parlare di loro. Sarà così? Solo il tempo lo dirà.