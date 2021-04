Tina Cipollari ‘aggredisce’ Gemma Galgani nel parcheggio di Uomini e Donne: “Vergognati falsa” (VIDEO)

Ennesima lite tra la dama torinese e la vamp frusinate

Ormai sono più di dieci anni che Tina Cipollari e Gemma Galgani regalano trash a Uomini e Donne. In questo lungo arco di tempo ci sono state varie litigate e qualche volta anche aggressioni fisiche. Recentemente però, la storica opinionista del dating show Mediaset si è spinta oltre presentandosi durante un’esterna della dama torinese.

La vamp frusinate è entrata prima nel loft dove la 71enne stava mangiando con il cavaliere Domenico, poi non contenta la discussione si è trasferita presso il parcheggio degli studi Elios di Roma.

La Cipollari accusa la Galgani di prendere in giro Domenico

Tina Cipollari osservando di nascosto con un monitor è partita all’attacco dicendo che Gemma Galgani non è per nulla interessata al cavaliere Domenico perché lui non è più così giovane rispetto agli altri suoi spasimanti.

“Questa si permette a 72 anni si permette di dare del rincitrullito a Domenico. Ma non le permetto di dire queste cose. Questo uomo non ti interessa, la devi finire. Smettila proprio di prendere in giro le persone. Sei vergognosa, ti devi solo vergognare. Prendi per i fondelli gli uomini, a te interessano i ragazzi giovanissimi. Io non vado nelle trasmissioni a cercare l’amore. Ma cosa cerchi i giovani, non lo vedi che non ti reggi in piedi?!“, ha gridato la storica opinionista di Uomini e Donne. (Continua dopo il video)

Secondo Tina, Gemma non è interessata a Domenico B.! Voi che ne pensate? #UominieDonne pic.twitter.com/nAASgLSN7C — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 30, 2021

Gemma e Tina litigano nel parcheggio del centro Elios

Ma non è finita qui. Infatti la 71enne Gemma Galgani non ha indietreggiato ed ha replicato a tono alle pesanti accuse della sua acerrima nemica Tina Cipollari. “E allora tu con il tuo amico di Firenze che vi fate i selfie insieme. Parlo di Giorgio! Sei perfida, cattiva, falsa, bugiarda e anche ipocrita. Bugiarda che non sei altro, tu l’amore l’hai trovato qua dentro e te lo sei anche sposato!”, ha affermato la dama piemontese visibilmente affranta. Ecco il video della loro ennesima discussione, ma stavolta nel parcheggio dello studio di Uomini e Donne: