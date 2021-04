Carlotta Dell’Isola dopo il GF Vip ammette: “Vorrei condurre un programma tutto mio”

Carlotta dell’Isola vorrebbe condurre ma anche recitare

Tutto il pubblico del Grande Fratello Vip 5 si aspettava di più da Carlotta Dell’Isola dopo la sua precedente esperienza televisiva a Temptation Island. La ragazza infatti, all’interno della casa più spiata d’Italia è apparsa un’altra, molto più calma e silenziosa creando pochissime dinamiche. Per questo motivo al termine del reality show il conduttore Alfonso Signorini ha dichiarato di essere rimasto particolarmente deluso da lei. A quel punto la diretta interessata ha replicato dicendo di non essersi integrata del tutto in quel contesto.

Ora che il GF Vip 5 è terminato da un bel pezzo nel futuro di Carlotta ci sarebbero nuovi progetti. Intervistata da YesLife, l’ex gieffina ha ammesso di avere alcuni sogni nel cassetto, tra cui: “Condurre un programma e poi appena si potrà inizierò a studiare recitazione. Mi piacerebbe recitare in qualche cinepanettone e poi anche qualche fiction”.

La sua esperienza al Grande Fratello Vip 5

Intervistata sa YesLife Carlotta dell’Isola ha ripercorso la sua avventura al Grande Fratello Vip 5. L’ex partecipante di Temptation Island non ha mai puntata alla vittoria finale, anzi ha asserito che il reality show doveva aggiudicarselo Dayane Mello e non Tommaso Zorzi.

Poi la ragazza ha svelato anche qual è stato il momento più brutto del GF Vip 5. “Quando mi hanno eliminato ci sono rimasta malissimo, ve lo giuro”, ha fatto sapere l’ex gieffina. Per sua fortuna prima di lasciare la casa più spiata d’Italia il suo fidanzato nello Sorrentino le ha fatto una bellissima proposta di matrimonio e lei non vede l’ora di organizzare la cerimonia, ovviamente appena la situazione pandemia rientrerà.

Carlotta Dell’Isola e l’amicizia con Alessia Marcuzzi

Carlotta Dell’Isola era riuscita a conquistare il numeroso pubblico di Canale 5 grazie alla simpatia mostrata a Temptation Island. Intervistata da YesLife, l’ex gieffina ha confidato di aver coltivato delle belle amicizie al termine del reality show delle tentazioni prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi.

Tra questa anche con la conduttrice del format Alessia Marcuzzi, la quale ha più volte preso le sue difese durante il GF Vip 5. “Dopo che l’ho conosciuta a Temptation abbiamo cominciato a sentirci e adesso la reputo un’amica”, ha asserito la fidanzata di Nello Sorrentino.