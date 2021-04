Beatrice Buonocore svela retroscena su Uomini e Donne: cosa le diceva Maria De Filippi e segreto sulla scelta

Beatrice Buonocore ha registrato una diretta su Instagram in collegamento con una pagina di gossip che si occupa di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice di Davide Donadei ha parlato principalmente del suo percorso nel programma ed ha svelato alcuni retroscena.

Tra le varie confessioni non sono mancate quelle sulla scelta di Davide e, soprattutto, sulla padrona di casa Maria De Filippi. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato e cosa sta facendo adesso.

Le confessioni di Beatrice Buonocore su Maria De Filippi

Nel corso di una diretta Instagram, Beatrice Buonocore si è messa a nudo ed ha svelato alcuni dettagli inattesi del suo percorso a Uomini e Donne. Tra le tante domande a cui ha risposto, la giovane ha parlato anche della conduttrice. A tal proposito ha detto di averla considerata come una mamma. Lei era premurosa nei confronti della giovane e spesso le dava dei consigli su come affrontare al meglio questa esperienza. Spesso, durante le registrazioni, la corteggiatrice la guardava per cercare nella presentatrice conforto e lei era sempre pronta ad offrirglielo.

La Buonocore si è trovata così bene all’interno del programma, anche grazie al supporto e alla collaborazione di tutto lo staff, che ci tornerebbe molto volentieri. In particolare, infatti, Beatrice ha ammesso senza troppi giri di parole che accetterebbe volentieri di salire sul trono, qualora le venisse offerto. Al momento, infatti, è ancora single, pertanto, sarebbe pronta a cimentarsi in questa nuova esperienza.

Retroscena sulla scelta a Uomini e Donne

Proprio parlando di questo, la ragazza ha chiarito di non avere nessun flirt al momento, neppure con un certo Giorgio, che spesso appare tra le sue IG Stories. Lui è solo un amico. Tornando sulla questione Uomini e Donne, Beatrice Buonocore ha svelato anche un retroscena sulla scelta. Nello specifico, ha detto che, una volta giunto il grande giorno, lei preparò una valigia, all’interno della quale mise tutti gli abiti che avrebbe voluto portare per scendere in Puglia a conoscere la famiglia di Davide.

Malgrado temesse di non essere la prescelta, Beatrice decise comunque di fare un bagaglio nel caso in cui il tronista l’avesse spiazzata. La giovane non ha avuto vergogna nel dire di aver inserito addirittura i costumi da bagno. Ad ogni modo, adesso la sua vita è andata avanti e non serba assolutamente rancore nei confronti di Donadei e di Chiara.