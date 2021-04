Barbara D’Urso torna con Domenica Live contro Mara Venier e le scrive: “Non è una sfida” (FOTO)

Barbara D’Urso torna con la versione allungata di Domenica Live

Dopo la chiusura anticipata di Live Non è la D’Urso per dare spazio allo show di Pio e Amedeo che verrà registrato appunto nello studio 11 di Cologno Monzese, da questa settimana Domenica Live si allunga. Ebbene sì, lo storico rotocalco di Barbara D’Urso torna al suo orario originale, dalle 14:30 circa alle 18:40 e soprattutto di nuovo in diretta.

Ricordiamo, infatti, che nelle ultime stagioni la trasmissione è stata registrata o il sabato o la domenica mattina. Di conseguenza, Carmelita tornerà a scontrarsi contro il colosso si Domenica In. Per evitare ulteriori polemiche, come è avvenuto tre anni fa, la conduttrice napoletana ha condiviso un post sui suoi canali social in cui ha ricordato l’amicizia che la lega a Mara Venier ribadendo che la loro non sarà una sfida televisiva.

Carmelita e il messaggio d’affetto per la collega Mara Venier

Attraverso i suoi canali social, nella giornata di martedì Barbara D’Urso ha scritto un messaggio indirizzato direttamente alla sua amica Mara Venier e frenare coloro che già ipotizzano flop nel confronto tra Domenica Live e Domenica In.

“Io e Mara Venier. È stata lei la prima persona a cui ho telefonato dopo la notizia dell’allungamento di Domenica Live. Non è una sfida con lei, noi due lo sappiamo bene. Mara è la regina incontrastata di quella fascia da tanto tempo e io ci ritorno in punta di piedi in questo finale di stagione. Tra me e Mara ci sono stima e affetto che niente e nessuno potrà scalfire e nessuno ci toglierà le risate pazze che ci facciamo continuamente al telefono. I love you”, ha scritto Lady Cologno. (Continua dopo il post)

Io e Mara❤️È stata la prima a cui ho telefonato alla notizia dell’allungamento di #DomenicaLive. Non è una sfida, noi lo sappiamo..Mara è regina incontrastata di quella fascia, io ci torno in punta di piedi..Ci sono stima e affetto che nessuno potrà scalfire ❤️😂love #colcuore❤️ pic.twitter.com/hCZni5FZqm — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) March 30, 2021

Mara Venier replica a Barbara D’Urso

Mara Venier ha immediatamente ripostato il messaggio di Barbara D’Urso sul suo account ed ha aggiunto: “Avanti tutta Barbara! Per te rispetto, stima, amicizia, questo ci lega davvero e come dice Vasco ‘eh già e siamo ancora qua. Col cuore“.

E se qualche giorno fa il procuratore dei vip Lucio Presta ha lanciato delle frecciatine velenose alla conduttrice napoletana e alle sue trasmissioni televisive, il figlio Niccolò invece ha scritto un commento positivo sotto al post che la professionista veneta ha dedicato a Lady Cologno: “Brave, queste cose fanno bene alla televisione“.