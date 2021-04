Incidente per Pierpaolo Pretelli, piede fasciato: “Barcollo ma non mollo” (FOTO)

Poche ore fa, Pierpaolo Pretelli ha annunciato di aver avuto un incidente. Il giovane ha mostrato la foto del suo piede fasciato sui social e poi ha rassicurato tutte le persone che si sono preoccupate per lui.

Questo è un momento molto intenso per il giovane, il quale sta assistendo al grande successo della sua fidanzata. Giulia Salemi, infatti, ha appena comunicato che tornerà in onda con il suo format Salotto Salemi. Ad ogni modo, scopriamo cosa è accaduto.

L’incidente di Pierpaolo Pretelli

Dopo l’incidente alla cagnolina di Tommaso Zorzi, un altro ex concorrente del GF Vip si è trovato a fare i conti con un increscioso avvenimento, stiamo parlando di Pierpaolo Pretelli. Ieri sera, infatti, il giovane ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che ha fatto preoccupare i fan. Il giovane, infatti, ha mostrato il suo piede sinistro completamente fasciato. Dall’immagine in questione si evince chiaramente che il protagonista sia sdraiato su di un letto.

Il contenuto in questione, però, è stato arricchito da una didascalia alquanto esplicativa di quanto accaduto. Il ragazzo ha raccontato di aver avuto un incidente a seguito del quale si è distorto la caviglia. I medici hanno ritenuto opportuno effettuare una fasciatura completa dell’arto in modo da immobilizzarlo Per fortuna, il danno alla caviglia non sembra essere di grave entità, tuttavia, Pierpaolo adesso sarà costretto ad un bel po’ di riposo. (Continua dopo la foto)

Il suo messaggio e il successo di Giulia

Fino a quando non rimuoverà le bende, infatti, è tenuto a non fare peso sull’articolazione interessata. Nell’annunciare l’incidente subito, Pierpaolo Pretelli ci ha tenuto a rassicurare i suoi fan dicendo che, per fortuna sta bene. Come si suol dire in questi casi: “Barcollo ma non mollo”. Così ha scritto il giovane come didascalia della foto. Pierpaolo, inoltre, ha anche rassicurato tutti dicendo di stare bene ed ha ringraziato coloro i quali si sono interessati a lui.

Come anticipato inizialmente, questo è un periodo molto intenso per la coppia formata da Pierpaolo e Giulia. La Salemi, infatti, ha appena annunciato che presto sarà in onda con il suo format Salotto Salemi. Il format sarà disponibile in streaming su Mediaset Play a partire dal 16 aprile. Pretelli, naturalmente, è felice del successo che sta investendo la sua compagna. Al momento, però, non può esserle vicino fisicamente, ma grazie alle videochiamate è come se lo fosse.